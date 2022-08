Manifest, série Netflix : date de sortie de la quatrième saison

La série »Manifeste » vient de confirmer sa date de sortie après Netflix renouvellera la série pour une quatrième et dernière saison, le 4 novembre marquant la grande finale de l’émission. L’annonce officielle intervient à une date qui a été importante pour l’actualité de la série, puisque le 28 août (8/28 en anglais) fait référence au vol 828 de Montego Air, le voyage mystérieux qui donne lieu à toute l’histoire surnaturelle de la série. .

En fait, l’annonce de lancement est accompagnée d’une nouvelle bande-annonce au rythme effréné pour la saison 4 de « Manifest », qui reprend certaines parties de la fin dévastatrice de la saison 3 tout en continuant à nourrir le grand mystère qui entoure toute l’intrigue. Dans la bande-annonce, on peut entendre Michaela Stone, interprétée par mélisse roxburghdites avec inquiétude : « Quelque chose s’en vient. Quelque chose d’effrayant s’en vient. »

Bien qu’il ne soit pas clair ce qu’est ce « quelque chose », la nouvelle saison commencera avec le protagoniste Ben Stone (Josh Dallas), plongé dans une peur insurmontable après Angelina (houx taylor) assassinera sa femme, Grace (Athéna Karkanis) et a kidnappé son bébé. D’autre part, son fils, Cal (Jack Messine), a ensuite encodé son étrange connexion en série avec l’expérience des passagers du vol 828, de sorte qu’une réponse à l’étrange événement sera probablement trouvée.

La saison quatre verra également Cal devenir un jeune adulte, maintenant joué par l’acteur Ty Doran, étant un point important des nouveaux épisodes. Le créateur de la série, jeff râteaul’état mental dans lequel sera le personnage cette saison :

« Il y a une sorte d’amnésie là-bas, et il va avoir besoin de ces épisodes et aventures qu’il a traversés tout au long de ce voyage pour le reconstituer. Et c’est juste du côté mythologique. Du côté émotionnel, il a l’air d’être un adulte, mais psychologiquement, c’est toujours un petit garçon. »

Alors que Manifest a été lancé avec un grand accueil en 2018 sur le réseau Big Three NBC, il a été annulé après seulement deux saisons, mais a ensuite été repris par Netflix, qui a annoncé le renouvellement de la série le 28 août de l’année dernière. . La prémisse intrigante de l’émission est centrée sur les passagers des compagnies aériennes qui reviennent mystérieusement à l’aéroport environ cinq ans après la disparition présumée de leur avion.

La saison 4 de »Manifest » arrivera sur le catalogue Netflix le vendredi 4 novembre prochain.