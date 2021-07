Manifest Season 4: Date de sortie possible, distribution, bande-annonce, distribution et informations

– Publicité –



Autant de questions sans réponses. NBC a annulé Manifest malgré son cliffhanger final décevant de la saison 3. Mais la saison 4 pourrait encore être à l’horizon en raison d’une nouvelle génération de fans déterminés à découvrir ce qui s’est passé avec le vol 828.

Le réseau a mis fin à Manifest en juin 2021 après la finale en deux parties. Les téléspectateurs espéraient que l’épisode conclurait l’histoire, mais ont été déçus lorsque d’autres rebondissements ont été introduits dans le vaste paysage de la série.

Date de sortie possible de la saison 4 de Manifest

Nous ne savons pas si la saison 4 de Manifest aura lieu. Trivia déclare qu’il était initialement supposé que la séquence durerait six saisons de plus, mais que les taux inférieurs et la popularité générale de la séquence n’ont pas été un avantage pour la série. Donc même si on anticipe la bonne nouvelle, on comprend que BC n’est pas impliqué dans la quatrième saison.

La quatrième saison de Manifest est-elle retardée?

De nombreuses questions concernant le vol 828 doivent être traitées. Cependant, Jeff Rake ou NBC n’a pas besoin d’en dire un mot. En 2018, les 16 premiers épisodes de la saison originale étaient disponibles pour la première de la pièce. La deuxième saison de Manifest a été diffusée en 2020. Elle a été diffusée en ligne le 1er avril 2021. Cependant, la nouvelle est un peu bâclée et indique que la séquence a été retardée après chacune des saisons précédentes. C’est la décision collective de tous les décideurs et a été proclamée en juin 2021.

Cast de manifeste

Parveen Kaur

Mélissa Roxburgh

Josh Dallas

Jack Messina a agi en tant que passager du vol 828.

Athena Karkanis (le rôle principal), Luna Blaise (le second rôle), Matte Long (le second rôle) et Holly Taylor étaient les autres rôles. Les rôles principaux du drame étaient visibles dans les trois saisons. De plus, il y avait plus de 15 rôles qui revenaient pour la pièce entre les saisons 2 et 3 dans de nombreux épisodes.

Bande-annonce de Manifest Saison 4

Il est possible que la quatrième saison de Manifest soit publiée cette année ou à tout moment dans le futur. La bande-annonce n’est pas encore sortie. La bande-annonce serait diffusée sur Netflix pour les drames diffusés sur Netflix. Il sera diffusé un mois avant la journée légale de l’air. Il serait également disponible sur YouTube.