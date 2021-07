Manifest Season 4: Date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que vous devez savoir

– Publicité –



Il semble que Manifest puisse à nouveau décoller. Après l’annulation de la saison 3, les fans de NBC se sont ralliés à la série. Vous ne pouvez pas les blâmer compte tenu de la finale dramatique. Le mystère pourrait être résolu avec la possible quatrième saison, malgré tout le drame.

Est-il possible de ramener nos passagers préférés pour une nouvelle saison de mystère ? Allons-nous devoir leur dire « au revoir » pour toujours ? Découvrons tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Manifest Season 4.

Tout ce que vous devez savoir sur Manifest Saison 4

La série dramatique surnaturelle Manifest de NBC a été distribuée par Warner Bros. Le mystère du mystère qui se reproduit dans la vie des passagers à bord d’un vol disparu il y a cinq ans est le thème de la série. Le contrat original de six saisons était pour le spectacle. NBC a décidé d’annuler la série en raison d’une baisse continue des cotes d’écoute de sa première saison.

Selon Deadline, NBC (et Netflix) et les créateurs de la série discutent actuellement de la possibilité que le gang soit ramené pour une deuxième saison. Il y a eu des moments dans le passé où NBC est revenu sur sa décision. Le réseau a ramené une saison supplémentaire de Timeless. Netflix a également relancé Lucifer de NBC après son annulation, et FOX a sauvé Brooklyn Nine-Nine grâce aux fans. Le spectacle peut être relancé.

Date de sortie de la saison 4 de manifeste

La date de sortie de la saison 4 n’a pas encore été annoncée. Le drame de science-fiction a dominé les charts de streaming de Netflix et les fans espèrent maintenant que la saison 4 pourrait être le retour de la série.

Manifeste Saison 3

Saison 3, épisode 3 : Michaela (une policière) sauve Angelina, qui était retenue captive par ses parents religieux. Angelina a ensuite été secourue par Michaela, une policière. Elle faisait partie d’un groupe appelé Doomsday Preppers qui croyait que Ben était un précurseur de l’apocalypse.

Dans la finale de la saison 3, Angelina a kidnappé la fille de Grace et Ben, Eden. Angelina croyait qu’Eden était son ange gardien. Elle a ensuite attaqué Grace, la poignardant à mort et s’enfuyant avec l’enfant. Grace a été assassinée par les survivants du vol 828. Cela s’est terminé dans la saison 3.

Attendez, je pensais que le manifeste était annulé ?

Techniquement, c’était le cas. L’émission a été annulée le 14 juin 2021 par NBC. Les contrats de distribution expirant le lendemain signifiaient que le réseau avait décidé d’annuler l’émission à la dernière minute. Cela a également surpris certains des nouveaux téléspectateurs du Top 10 de Netflix, car l’émission a été vue plus que jamais.