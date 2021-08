Manifest Saison 4: Le créateur Jeff Rake dévasté alors que la série est ancrée?

– Publicité –



Manifest, une série américaine d’émissions télévisées dramatiques surnaturelles, tente de lancer le quatrième épisode dans le cas improbable où les négociations en cours entre Netflix et NBC pour « sauver le drame NBC annulé » s’avéreraient fructueuses. Deadline rapporte que les producteurs de Manifest ont désespérément besoin d’un accord à signer avec les acteurs dont les contrats ont pris fin en juin. Cette nouvelle survient des mois après un cliffhanger mettant fin à la saison 3. Malgré la popularité de la série en streaming sur Netflix et ses deux premières saisons atteignant le numéro un des audiences Nielsen, la série a été annulée en juin 2021.

Manifeste la saison 4 sur les cartes au milieu des négociations?

Ce n’est pas la première tentative de Netflix. Il y a trois ans, le géant du streaming a renouvelé Lucifer de Fox (également une production WBTV) pour une quatrième et une cinquième saison. Netflix devra trouver un foyer pour Manifest, ce qui est un problème puisque Lucifer avait déjà des droits mondiaux et des droits mondiaux.

Manifest a également remporté la première place du sondage de popularité de Netflix pendant près d’un an. Depuis lors, des discussions sur une éventuelle sauvegarde NBC/Nickel sont en cours. Netflix a assumé l’entière responsabilité de sauver NBC.

Le créateur Jeff Rake dévasté alors que la série était ancrée

Le créateur Jeff Rake a exprimé son choc face à la décision de NBC d’annuler l’émission. « La décision de NBC [to cancel us ….is a shocker to me.] C’est un coup de poing complet. Dans l’attente de trouver une nouvelle maison. Vos fans méritent une fin.

Il a déclaré qu’ils essayaient à nouveau de ramener les saisons 4 de Manifest et que cela pourrait prendre des semaines, des mois, voire une année complète pour y parvenir. Il a poursuivi: « Mais… nous ne cédons pas. »

L’émission parle des passagers et de l’équipage d’un avion de ligne commercial, qui apparaissent soudainement après avoir été portés disparus pendant plus de cinq saisons. Il met en vedette Melissa Roxburgh avec Josh Dallas, Athena Karkanis. Luna Blaise, Jack Messina et Holly Taylor.