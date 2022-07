Manifest: quand la série sera diffusée sur Netflix Amérique latine

Netflix

Manifest sera bientôt disponible sur Netflix Amérique latine et nous vous donnerons ici tous les détails pour suivre de près cette fiction américaine populaire.

©NetflixManifeste : lors de la première de la série sur Netflix Amérique latine.

Manifeste C’est l’une des séries les plus renommées de ces dernières années et au fil du temps, elle a gagné de plus en plus d’audience, notamment en raison des inconvénients que sa production a subis après une annulation qui a généré une grande tristesse chez les fans. Cependant, le service de streaming Netflix l’a acquis et a décidé de le renouveler pour une dernière saison. Alors que des nouvelles de cela sont attendues, la plateforme a décidé de renvoyer le programme dans le monde entier. Voyez quand il sera disponible en Amérique latine !

Sa prémisse est centrée sur le vol 828 de Montego Air, qui atterrit en toute sécurité après un voyage mouvementé mais routinier, au cours duquel l’équipage et les passagers n’ont eu aucun problème. Tout bascule lorsqu’en l’espace de ces quelques heures, cinq ans passent dans le monde et que ses amis, familles et collègues, après avoir pleuré sa perte, renoncent à tout espoir et poursuivent leur vie. Désormais confrontés à l’impossible, ils se voient offrir une seconde chance, mais à mesure que leurs nouvelles réalités deviennent claires, un mystère plus profond se dévoile et certains des passagers se rendent compte qu’ils peuvent signifier quelque chose de plus grand qu’ils ne croyaient autrefois possible.

L’émission créée par Jeff Rake a été créée en septembre 2018 sur NBC, atteignant trois saisons. Cependant, au milieu de l’année dernière, le réseau de télévision a officialisé son annulation en raison d’une stratégie de société de production et de plus de détails qui n’ont pas été divulgués. Instantanément, les réseaux sociaux appellent à son secours sous le hashtag #SaveManifestétant l’une des fictions les plus regardées aux États-Unis.

Après quelques semaines sans nouvelles, en août, le 28/08, jour qui coïncide avec le numéro du vol Montego Air, le streaming Netflix a annoncé via ses réseaux sociaux qu’il produirait une quatrième saison, qui sera composée de 20 chapitres.. De plus, ils ont indiqué qu’ils seront en charge de la distribution de leurs trois premières livraisons dans tous les pays où il est disponible.

+Quand Manifest arrive-t-il sur Netflix

Actuellement, la plate-forme a créé les trois saisons de la série dans diverses parties du monde, mais il reste encore à atteindre Amérique latine. Selon le communiqué officiel, Manifeste sera disponible dans la région à partir du vendredi 15 juillet prochain. Pour le moment, il n’y a pas de date de première pour la finale de la saison 4, mais on sait que Melissa Roxburgh, Josh Dallas et JR Ramírez reviendront.

