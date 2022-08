Manifest : La série Netflix est-elle basée sur cette histoire vraie ?

Netflix

Manifest est l’un des titres préférés sur Netflix en ce moment, mais ses fans s’interrogent sur l’origine de son histoire saisissante. Basé sur des événements réels?

Manifeste retourné au catalogue du service de streaming Netflix à la mi-juillet et à partir de ce moment, elle a renouvelé son phénomène dans le monde entier, s’imposant comme l’une des séries les plus regardées aujourd’hui. Son annulation a trouvé un écho auprès des fans l’année dernière après l’aboutissement de sa troisième saison, mais la plateforme a pris la décision de produire un quatrième et dernier opus. Une grande partie du public se familiarise avec l’histoire et ses personnages, mais Le créateur Jeff Rake était-il basé sur une histoire vraie ?

Sa prémisse principale commence par la Montego Air Vol 828, qui a atterri en toute sécurité après un voyage de routine mouvementé avec un équipage et des passagers soulagés. Cependant, pendant les quelques heures où ils étaient à l’antenne, le monde a avancé de cinq ans et leurs amis, collègues et famille les ont pleurés et ont abandonné l’espoir de les revoir un jour. Maintenant que tout le monde est de retour, ils ont une seconde chance, mais alors qu’ils arrivent dans leur nouvelle réalité, un mystère plus sombre qu’ils ne l’avaient jamais imaginé est révélé.

+ Manifest est-il basé sur des événements réels ?

Quand on parle d’un avion qui disparaît pour l’humanité et perd tout espoir de le recontacter, le premier cas qui se présente est le Vol 370 de Malaysian Airlines qui a disparu de la Terre le 8 mars 2014. Le monde a été surpris par la nouvelle, mais plus encore sachant que plusieurs gouvernements ont travaillé ensemble pour trouver où il se trouvait, mais aucune trace de l’avion ou des plus de 200 personnes à bord. Dès lors, il y avait un lien direct avec les téléspectateurs de Manifeste. Cette affaire a-t-elle été prise par son créateur ?

La réponse officielle est que Manifeste Il n’est pas basé sur l’histoire vraie du vol 370 de Malaysian Airlines.. Cependant, il y a un lien clair et le showrunner de la série, jeff râteaul’a reconnu dans une interview pour la chaîne YouTube de syfy mentionnant que la tragédie aérienne a un rôle fondamental dans le programme, au-delà du fait que l’idée du spectacle est venue avant qu’il ne se produisealors il a pris quelques idées de l’événement qui a choqué l’humanité il y a huit ans.

Selon les mots de râteauxl’histoire de la série lui est venue lors d’un voyage en famille au Grand Canyon en pensant à l’union et à la séparation du monde, mais quand le Vol 370 de Malaysian Airlines il a estimé que son idée pourrait être plus réelle, il n’est donc pas rare que le public ressente une connexion. Manifeste reviendra le 4 novembre pour une quatrième et dernière saison sur la plateforme Netflix.

