Manifest commence la production de la dernière saison sur Netflix

Manifeste Le créateur Jeff Rake a célébré le lancement de la production de la quatrième et dernière saison du drame mystérieux de science-fiction, qui, il y a quelques mois seulement, semblait peu susceptible d’être diffusé sur les écrans. Auparavant annulée par NBC, la série concerne un ensemble de passagers dont l’avion a disparu pendant cinq ans, pour atterrir après une demi-décennie avec tous les passagers n’ayant pas vieilli et apparemment avec de nouvelles capacités surnaturelles.

Rake a posté sur son compte Twitter pour dire simplement : « ET NOUS SOMMES DE RETOUR. » La star de la série Josh Dallas a également profité de son compte Twitter pour partager une image du Manifeste script et une paire de lunettes de son personnage, commentant : « Il se passe quelque chose. #manifest la saison 4 a commencé !! Rien ne sera jamais le même. »

Sur Instagram, le sentiment était reproduit par l’acteur JR Ramirez, qui a ajouté un selfie tout en louant les fans qui ont rendu possible le retour de la série. Il a écrit : « D’accord, je vais essayer de faire court et doux. Marcher à travers les étapes ce matin… Je me sentais juste différent. Je travaille dans cette entreprise depuis près de deux décennies maintenant et je sais trouver une équipe de Cast n Crew qui est aussi collaborative, dévouée et à mon avis (le plus important) « Ego Checked » que ces humains magnifiquement talentueux le sont… cela arrive RAREMENT. Avec tout cela étant dit. Ce n’est que le premier jour et vous pouvez déjà sentir le niveau d’appréciation que ce groupe a pour le tour magique qui est Manifeste! Mais gardons les choses réelles… La réalité est que TOUTE cette magie se produit grâce à VOUS les gars ! Vous avez rendu cela possible ! Nous t’aimons. J’ai hâte que vous voyiez comment tout cela s’enchaîne…”

Manifeste a diffusé ses premiers épisodes en septembre 2018, et a immédiatement été un succès pour NBC, dégageant une ambiance similaire à Perdu, avec son mélange d’éléments surnaturels dans une histoire axée sur les personnages centrée sur un groupe de passagers de compagnies aériennes dont le vol disparaît dans les airs lors de turbulences. Alors que les passagers ne sont pas au courant de ce qui s’est passé, à l’atterrissage, ils trouvent l’avion entouré de policiers et d’enquêteurs alors qu’ils découvrent qu’ils sont partis depuis cinq ans. Au cours de trois saisons, les mystères de l’histoire se sont élargis et nous avons commencé à voir que la disparition n’était apparemment pas un accident, mais faisait partie de quelque chose apparemment plus grand que n’importe lequel d’entre eux.

L’émission a donné à NBC certaines de ses notes les plus élevées dans la tranche horaire, mais pour une raison quelconque, ils ont décidé de débrancher la prise avant le renouvellement de la quatrième saison. Ce qui a rendu la tâche plus difficile à supporter pour les fans et son créateur, c’est que Jeff Rake a révélé qu’il avait présenté le plan d’une série de six saisons pour raconter toute l’histoire avec le réseau lors de la première présentation de la série. Suite à l’annulation et à quelques mois de rumeurs et de spéculations sur la question de savoir si quelqu’un viendrait pour sauver la série et permettrait à Rake de mener le tout à bien, bien que plus court que prévu, Netflix s’est intensifié et lui a offert une dernière saison. pour raconter son histoire. Les saisons précédentes du drame diffusé sur Netflix à l’époque sont devenues un énorme attrait pour le public et ont acquis une toute nouvelle vie dans le processus.

Il n’y a actuellement aucun mot sur la date exacte de la nouvelle saison de Manifeste sur Netflix fera exactement cela, mais pour l’instant, les fans, nouveaux et anciens, ont la chance de pouvoir tout rattraper jusqu’à présent avant de faire face à ce qui s’annonce comme une finale importante et, espérons-le, épanouissante.





