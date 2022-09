Manifest: c’est la relation de Melissa Roxburgh et Joshua Dallas en dehors du plateau

Netflix

Manifest est l’une des fictions les plus réussies aujourd’hui malgré le fait qu’elle ait failli être annulée. Comment les protagonistes de la série s’entendent-ils sur le plateau ?

Manifeste raconte l’histoire des passagers et de l’équipage du vol 828 Montego Air qui ont voyagé pendant trois heures avec quelques turbulences pour atterrir et découvrir que cinq années s’étaient écoulées dans le monde et que tous leurs parents, amis et connaissances continuaient à croire qu’ils étaient morts. Bientôt, ces personnes découvriront que le mystère est encore plus grand qu’ils ne le pensent.

Le programme allait être annulé par le CNB mais Netflix l’a sauvé de ce sort en préparant même une quatrième et dernière saison avec 20 nouveaux épisodes qui clôtureront enfin cette histoire qui a fasciné des millions de personnes qui ne cessent de remercier le géant du streaming d’avoir pris la décision que Manifeste continuer un peu plus longtemps.

Le spectacle met en vedette mélisse roxburgh dans le rôle de Michaela Stone, une policière qui, après cinq ans, découvre que son partenaire a épousé sa meilleure amie et que sa mère est décédée. D’autre part Josh Dallas joue Ben Stone, le frère de Michaela, qui entend des voix dans sa tête tout comme elle et a un fils atteint de leucémie. Ce sont les personnages principaux de Manifeste mais… comment les acteurs s’entendent-ils ?

Comment s’entendent les protagonistes de Manifest ?

Soulignons d’abord que Melissa et Josh ont trouvé l’amour sur un plateau d’enregistrement. Elle avec JR Ramírez, l’interprète qui prête son corps à Jared Vazquez, un personnage qui dans la fiction a eu une histoire d’amour avec Michaela mais après cinq ans d’absence du détective, il était déjà en couple avec le meilleur ami du protagoniste. Heureusement, la vraie vie est loin de l’intrigue de Manifeste.

Pour sa part Josh Dallas est tombé amoureux d’un autre membre de la distribution Habia una vez avec qui il a commencé une relation amoureuse en 2011, Ginnifer Goodwin. Ils se sont mariés et ont eu deux enfants formant une famille heureuse que tout Hollywood a célébrée. En même temps, ils maintiennent des carrières professionnelles saines et l’acteur est à son meilleur grâce à Netflix a pris sur lui de faire revivre Manifeste.

Nous savons donc que Melissa Roxburgh et Josh Dallas Ils ne sont pas en couple, cependant, ils entretiennent une excellente relation comme on peut le voir sur Instagram où l’actrice a partagé des posts avec Josh qui a également fait de même sur les réseaux sociaux avec le protagoniste de Manifeste. Les acteurs passent de nombreuses heures ensemble à enregistrer, mais d’autres expériences de vie nourrissent le lien, comme la promotion de l’émission télévisée et toutes les interviews qu’ils doivent partager. !! Toutes nos félicitations!!

