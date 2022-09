Manifest 4 : nouveaux détails officiels de l’ultime saison sur Netflix

Netflix

Des nouvelles importantes de la dernière saison de Manifest sont arrivées, après un long processus de production à la suite de son annulation. Tout ce que Netflix a publié !

©NetflixManifest 4 : nouveaux détails officiels de l’ultime saison sur Netflix.

Manifeste est devenue l’une des séries les plus acclamées et les plus populaires du service de streaming Netflix ces derniers temps, après avoir retrouvé son catalogue mi-juillet où il faisait fureur auprès des abonnés jusqu’à ce qu’il soit le plus regardé au monde. Il se trouve que l’attente devient de plus en plus grande pour sa dernière saison et nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin pour attendre sa date de première. Passez en revue tout ce que nous savons!

Lorsque le spectacle créé par jeff râteau était l’un des titres les plus regardés aux États-Unis, la chaîne NBC a décidé de l’annuler dans une surprise et la raison était due à un mouvement d’entreprise, en plus de ne pas atteindre les attentes des téléspectateurs. Les fans se sont rendus sur les réseaux sociaux sous le hashtag « #SaveManifest » et ils ont attiré l’attention de la plateforme Red N, qui le 28 août de l’année dernière a annoncé leur renouvellement pour un dernier versement.

Peu après l’annonce de son annulation, le programme a été retiré du catalogue de Netflix, mais il est revenu en juillet de cette année en préparation des derniers épisodes et les résultats ont été plus que positifs, se positionnant parmi les contenus les plus joués du moment. Compte tenu de cela, la production faisait partie de l’événement de streaming TUDUM, où la première grande bande-annonce du quatrième opus a été vue avec son casting : Melissa Roxburgh, Josh Dallas, JR Ramirez, Luna Blaise, Ty Doran, Parveen Kaur, Matt Long, Holly Taylor et Daryl Edwards. Ne le manquez pas!

+ De quoi parle la saison 4 de Manifest ?

En plus de la première avance, son synopsis a été dévoilé : Deux ans après que le meurtre brutal de Grace a bouleversé la vie des Stones, la famille traverse une période terrible. Ben, le cœur brisé, continue de pleurer sa défunte épouse alors qu’il cherche Eden, sa fille kidnappée. Consommé par le chagrin, Ben démissionne en tant que co-capitaine du navire, laissant toute la responsabilité entre les mains de Michaela; une tâche presque impossible maintenant que même le plus petit mouvement de passagers est sous le contrôle d’un registre gouvernemental. Alors que le Doomsday approche et que les passagers cherchent désespérément un moyen de survivre, Cal reçoit un colis de mains mystérieuses qui change tout ce qu’ils savent sur le vol 828 et s’avérera vital pour percer le secret derrière les appels de ce voyage époustouflant. émotionnel.

+Quand la dernière saison de Manifest 4 est-elle diffusée ?

Après jeff râteau a déclaré que la fin serait disponible pour cette année, En août, il est devenu officiel que la quatrième et dernière saison de Manifeste Il sera présenté en première sur Netflix le 4 novembre. De plus, il a été précédemment confirmé que le versement serait composé de 20 épisodes, pour lesquels sera divisé en deux parties de 10 chacunebien qu’il n’y ait toujours aucune information sur le deuxième quart de travail.

