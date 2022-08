Manifest 4 : date de diffusion de l’ultime saison sur Netflix

Netflix

Netflix l’a enfin officialisé à partir du moment où la saison 4 tant attendue de Manifest sera disponible dans son catalogue. Découvrez sa date de sortie !

©NetflixManifest 4 : date de diffusion de l’ultime saison sur Netflix.

Enfin arrivée la nouvelle que les fans de Manifeste ils attendaient ! le service de streaming Netflix a annoncé ce dimanche la date de diffusion de la quatrième et dernière saison de la série devenue un phénomène ces derniers mois. La voie de production créée par jeff râteau Ce n’était pas facile après avoir été annulé, mais ça reviendra encore une fois grâce au sauvetage de la plateforme.

El programa fue uno de los más elegidos por la audiencia estadounidense cuando lanzaron su tercera entrega, pero la cadena NBC anunció su cancelación de manera sorpresiva, a modo de estrategia de la productora y de una falta de espectadores según sus expectativas, fue lo que explicaron à l’époque. Les fans ont demandé son renouvellement sous le hashtag « #SaveManifest » et finalement Netflix J’entends.

L’intrigue de l’émission commence par le mystère du vol 828 de Montego Air, pour lequel le service de streaming a choisi le 28/08, tel que lu le 28 août aux États-Unis, pour signaler officiellement qu’il produirait une quatrième saison et ce sera la dernière. Après un moment sans nouvelle importante pour les fans, la plateforme a annoncé sa date de sortie ce dimanche.

+ Quand la saison 4 de Manifest est-elle diffusée ?

Il y a quelques mois, jeff râteau J’avais estimé que son lancement était prévu pour la fin de l’année, mais l’annonce officielle est passée par les réseaux sociaux. La quatrième et dernière saison de Manifest sera diffusée sur Netflix le 4 novembre.. De plus, un nouveau teaser a été présenté avec une partie de son casting composé de Melissa Roxburgh, Josh Dallas, JR Ramirez, Parveen Kaur, Matt Long et Holly Taylor, entre autres.

+ De quoi parle la saison 4 de Manifest ?

Parallèlement à la date de sortie, Netflix a également présenté les détails de la prémisse de la dernière saison. « Alors que leur nouvelle réalité s’installe, un mystère encore plus sombre se dévoile. Au cours de ce voyage improbable et émouvant dans un monde accroché à l’espoir, à l’amour et au destin, certains passagers réalisent qu’ils servent peut-être quelque chose de plus grand qu’ils n’auraient jamais pu imaginer »lit son synopsis, qui avait déjà avancé un homme avec le message « Pierre 828 » sur la peau.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂