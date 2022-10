Maniac, anime d’horreur de Junji Ito : date de sortie, casting et épisodes

Le récit animé de Netflix vient de révéler un nouvel art visuel et un casting pour la nouvelle adaptation d’anime d’horreur »Maniac : Contes japonais du macabre », qui sera basé sur le manga d’horreur créé par Junji Itō. Selon la publication, la nouvelle adaptation comprendra les histoires classiques »Ice Cream Truck », »Tomb town », »Library Vision » et »Headless Statue ».

En plus de révéler que ce seront les titres des épisodes, Netflix a montré des images de chacun des chapitres qui composent la série, ainsi que les acteurs de doublage qui participeront à chacun des épisodes de l’anime. L’épisode « Ice Cream Truck » mettra en vedette le talent vocal de Ryotaro Okiayu, Sarah Matsumoto Oui Takatsugu Chikamatsu. Ryohei Kimura, Aya Uchida Oui M・A・O prêteront leurs talents à « Tomb Town ». Étoiles « Library Vision » yuki kaji Oui tomoe hanbaet enfin, « Headless Statue » mettra en vedette le travail de voix off de Fumiko Orikasa Oui Takashi Kondo.

c’est une nouvelle œuvre d’art effrayante pour Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre! quatre autres classiques de Junji Ito se joignent aux contes : « Ice Cream Truck », « Tomb Town », « Library Vision » et « Headless Statue » pic.twitter.com/xCQFfOWueQ —Netflix Anime (@NetflixAnime)

En plus des épisodes susmentionnés, huit épisodes ont déjà été confirmés pour apparaître également dans l’anime d’anthologie, à savoir » The Strange Hikizuri Siblings: The Seance », » The Long Hair in The Attic », » The Bully » , »La tanière du démon du sommeil », »Souichi » et »Les ballons suspendus ».

»Tomie », la première histoire d’Ito, est probablement l’une des plus célèbres de sa grande variété de bandes dessinées, qui raconte l’histoire d’une femme qui peut séduire n’importe quel homme, les conduisant même à commettre un meurtre, une histoire qui sera également être inclus dans l’anime.

» Maniac » comprendra un total de 20 histoires, tirées du manga d’horreur d’Ito, chaque chapitre durant environ 24 minutes. En plus de l’anthologie, le célèbre manga « Uzumaki » de Junji Ito a reçu une adaptation animée qui sortira ce mois-ci. Cependant, l’équipe de production de l’anime a publié une déclaration au cours de l’été retardant la date de sortie.

»Maniac: Japanese Tales of the Macabre » sortira le 19 janvier 2023.