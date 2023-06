Manhunt : Unabomber est-il sur Netflix ? Où regarder la série Ted Kaczynski

streaming

La mort de Ted Kaczynski a suscité la curiosité des téléspectateurs, puisqu’il existe une série qui dépeint ses actions. Où est Unabomber ?



© IMDbSur quelle plate-forme se trouve la série Unabomber en ce moment.

L’une des nouvelles les plus choquantes du week-end sur la scène internationale a été le décès de ted kaczynski, un mathématicien qui a étudié à Harvard, a décidé de se retirer dans une cabane du Montana et a dirigé de multiples attaques pendant près de deux décennies. Ses événements qui ont laissé des morts et sa capture ultérieure sont décrits dans la série. Chasse à l’homme : Unabomber. Où pouvez-vous voir?

Cet homme, qualifié d’« Unabomber » par le FBI, était âgé de 81 ans et purgeait quatre peines de prison à perpétuité après avoir été condamné en 1998 pour avoir reconnu être à l’origine de 16 attentats à la bombe entre 1978 et 1995. À ce jour, la cause de sa mort est inconnue. , mais il a été dit qu’il a été retrouvé dans sa cellule inconscient.

+ Sur quelle plate-forme se trouve Manhunt : Unabomber ?

Après le rapport de la mort de Ted Kaczynski, le monde s’est souvenu qu’il existe une série anthologique créée par Andrew Sodroski qui explore des cas américains et l’un d’eux est le terroriste. Malheureusement, nous vous disons que Il n’est pas disponible sur Netflix en Amérique latine. La série Chasse à l’homme : Unabomber Il peut être vu en Espagne sur MGM Amazon Channel et aux États-Unis sur Fubo TV.

« L’agence du FBI charge le profileur et analyste du comportement James « Fitz » Fitzgerald de les aider à retrouver le terroriste appelé Unabomber, un homme qui commence à semer la terreur dans les années 1980 et au début des années 1990 lorsqu’il envoie des colis piégés motivés par son analyse de la modernité. société technologique »mentionne son synopsis officiel.

Chasse à l’homme : Unabomber est en vedette Paul Betty dans le rôle de Theodore « Ted » Kaczynski et pour Sam Worthington dans le rôle de James R. Fitzgerald. Dans son casting, nous voyons également Jeremy Bobb, Keisha Castle-Hughes, Lynn Collins et Brian F. O’Byrne, entre autres. Cette série ne doit pas être confondue avec les docuseries qui sont sur Netflix : « Unabomber dans leurs propres mots ».

