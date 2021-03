Mange mange; mange mange. Dans une pandémie, que faire?

La quarantaine est arrivée en changeant la routine de tout le monde dans le monde. Cette tournée habituelle du week-end n’a pas pu se faire pendant longtemps; manger au restaurant n’est plus une option pendant quelques mois, tout comme rencontrer des amis et déjeuner au centre commercial un dimanche ensoleillé aussi! Avant, nous ne pouvions pas quitter la maison, et maintenant les choses reviennent à la «normale» avec quelques restrictions. En tout cas, la période d’isolement social a réveillé le «chef cuisinier» dans une grande partie de la société. En plus d’être une tâche nécessaire pour éviter des dépenses excessives, la cuisine peut aussi être une activité de relaxation!

L’instabilité financière causée par la pandémie de Covid-19 a amené de nombreuses personnes à changer leurs habitudes – à partir du moment où tout le monde ne préparait pas de nourriture à la maison. Le fait est qu’au début, l’épargne est devenue une nécessité. L’isolement total a duré plus longtemps que nous ne l’imaginions et de nombreuses personnes ont dû trouver un moyen d’utiliser leur temps à la maison pour préparer leurs propres repas. Ceux qui ne savaient même pas comment faire frire un œuf se sont tournés vers les vidéos YouTube pour surprendre la famille avec des dîners spéciaux.

Ce changement d’habitude qui a été «imposé» par la quarantaine peut être vu comme quelque chose de bénéfique pour notre poche et aussi pour notre santé. Laisser un peu les aliments industrialisés de côté et maintenir une alimentation plus saine et plus maison sont des attitudes qui améliorent le fonctionnement de notre organisme et nous offrent une meilleure qualité de vie.

Maintenant que les activités de routine reviennent à la normale, maintenir l’habitude de cuisiner à la maison peut être une bonne chose, non? Et, pour alléger ce sujet, que diriez-vous de le joindre au Zodiac? Doit-on découvrir comment se fait la relation des signes avec la cuisine pendant l’isolement? Continuez à lire et amusez-vous!

bélier

Les Aryens ne sont pas habitués aux tâches ménagères, donc la cuisine n’est pas sur la liste de leurs priorités ou de leurs envies pendant la quarantaine. Les impatients et irritables du Zodiac entrent dans la cuisine pour décongeler une pizza, faire chauffer quelque chose au micro-ondes ou commander quelque chose pour la livraison. Si, par hasard, la cuisine est une nécessité, ils auront recours à des aliments plus simples et plus faciles, comme des nouilles instantanées ou un œuf au plat – tout ce qui nécessite un certain temps de préparation ne sera pas choisi par l’Aryen.

Taureau

Que les Taureaux adorent manger, vous le savez peut-être déjà, mais aiment-ils cuisiner? Eh bien, on peut dire que, de toute la maison, la cuisine est l’endroit préféré des natifs du Taureau: c’est là qu’ils peuvent faire tout ce qu’ils aiment le plus manger! La quarantaine est l’excuse parfaite pour eux de passer beaucoup de temps à cuisiner et à expérimenter de nouvelles recettes. Parce qu’ils sont extrêmement faits maison, ils adorent cuisiner pour la famille, mais attention: n’osez pas demander à goûter les plats pendant qu’ils se préparent, attendez que tout soit prêt! Considérés comme les chefs de la cuisine, les Taureaux bercent les épices et font aussi des bonbons comme personne!

des jumeaux

Les Gémeaux ne se soucient pas beaucoup de la nourriture: ils mangent suffisamment pour être en bonne santé. La cuisine n’est pas l’endroit où ils vont le plus dans la maison, mais lorsqu’ils ont besoin de faire leur propre nourriture, ils finissent par demander la livraison. Cependant, en quarantaine, comme il n’y a pas beaucoup de production et qu’il n’y a aucun moyen de commander des plats cuisinés, quand il s’agit de cuisine, ils privilégient la praticité! Sachant que, comme ce sont des gens extrêmement indécis, ils n’ont généralement pas beaucoup d’options de surgelés à la maison: soit c’est de la pizza, soit c’est une pomme de terre qui a juste besoin d’être frite. Parce qu’ils sont régis par l’élément Air, ils sont équilibrés dans la vie, mais ils n’aiment pas perdre de temps dans la cuisine.

Cancer

Les cancéreux: les plus dramatiques et les plus sensibles du zodiaque sont les plus «familiaux» que vous puissiez connaître. Pendant la quarantaine, ils font tout pour plaire à leur famille, y compris la cuisine! Pour les natifs du Cancer, la cuisine est un lieu de confort, tant pour eux que pour ceux qui vivent dans la même maison. Cuisiner est bien plus qu’un plaisir, c’est une forme de soin, et donc ils trouvent de la joie à se rendre compte que les gens qu’ils aiment mangent quelque chose de leurs propres mains. Il n’y a pas de plat que les cancéreux ne savent pas faire: si quelqu’un l’aime, il cherchera des recettes sur internet pour faire plaisir!

Lion

Les Leoninos sont sophistiqués et aiment attirer l’attention. La cuisine ne leur procure pas le même plaisir que les cancéreux, mais, si nécessaire, ils optent pour des recettes raffinées, pleines d’ingrédients différents et coûteux. La quarantaine peut encourager les natifs de Leão à vouloir surprendre quelqu’un avec ses compétences culinaires – jusque-là inexistantes -, et pour cette raison, ils s’efforcent et font tout pour montrer qu’ils peuvent, oui, faire un bon plat. Quand ils cuisinent, ils gardent tout organisé, mais leur objectif principal est la présentation de la nourriture, bien plus que le goût. Mais dans tous les cas, l’isolement peut transformer un lion en un embellisseur pour les plats de nourriture!

vierge

Les Virginiens sont très organisés et systématiques, ce qui leur permet de faire de leur mieux dans tout ce qu’ils entreprennent. En quarantaine, le domicile des indigènes de ce signe reste propre et organisé. La cuisine est toujours propre et, si vous en doutez, les épices sont rangées par ordre alphabétique. Ce sont de bons cuisiniers, créatifs et dévoués. Quand ils cuisinent, ils se soucient de la propreté – malheur à tous ceux qui gâchent ou interfèrent avec ce qu’ils font. Ils aiment dîner et rassembler la famille autour de la table, mais ils n’attendent jamais que quelqu’un décide de faire la vaisselle: ils sont toujours prêts à tout laisser à leur manière. Ils n’ont pas l’habitude de commander des plats cuisinés, ils utiliseront donc le temps d’isolement pour cuisiner les plats les plus différents que vous puissiez imaginer.

Kg

Les natifs de la Balance n’aiment pas beaucoup la cuisine, mais lorsqu’ils veulent faire plaisir à quelqu’un, ils n’hésitent pas à préparer des plats raffinés et des différences. Comme les Léos, les Librans sont des gens sophistiqués qui se soucient beaucoup de l’apparence de tout ce qu’ils mangent. Pendant la quarantaine, ils feront de la nourriture bien présentée et surprendront n’importe qui. En plus de se soucier de la beauté du plat, ils s’occupent également des détails tels que les couverts, le verre et la vaisselle et montrent toujours votre bon goût. Le besoin de nouveautés au milieu de l’isolement social peut faire de la Balance un grand chef!

Scorpion

Les intenses du Zodiac sont de grands connaisseurs de la gastronomie! Parce qu’ils sont des gens simples, les Scorpions se consacrent à la famille et font tout pour leur procurer des plaisirs alimentaires. L’intensité du Scorpion fait de la cuisine une forme d’expression et d’art. La quarantaine est une période difficile pour le monde, mais les natifs du Scorpion le trouvent plus facile à gérer. Ainsi, ils font de leur mieux pour montrer leurs sentiments à la famille et le calme qui peut être atteint. Ils cuisinent des plats différents, avec des épices que, souvent, ils seuls connaissent, et remplissent chaque recette de tout l’amour dans la poitrine.

Sagittaire

Les plus vifs et les plus désireux du Zodiac aiment même cuisiner: tout dépend du jour! Parce qu’ils sont désorganisés et en désordre, les Sagittaires ne sont pas les meilleurs cuisiniers du monde, mais en quarantaine, ils essaient un peu de faire de la bonne nourriture. S’il y a une option pour commander une collation, ils la commanderont certainement! Toute tâche qui peut être évitée le sera! Les tâches ménagères ne sont pas une priorité dans la vie des natifs du Sagittaire, en particulier en quarantaine, qu’ils considèrent comme une phase de liberté et de faire quelque chose de nouveau chaque jour! Détail: la manière maladroite d’être du Sagittaire peut casser certains plats ou même changer le sel pour du sucre en reproduisant une recette vue sur internet!

Capricorne

Les ouvriers traditionnels et rationnels du Zodiac sont les meilleurs cuisiniers que vous puissiez rencontrer! Les Capricornes ne passent généralement pas beaucoup de temps dans la cuisine car ils travaillent toujours trop dur. Mais, pendant l’isolement social, les compétences culinaires des natifs de ce signe peuvent laisser n’importe qui la bouche ouverte! En cuisine, les Capricornes n’aiment pas inventer beaucoup de plats, ils préfèrent les plus traditionnels et ceux que leur famille prépare habituellement. La quarantaine est pour eux un moment d’unité familiale, c’est pourquoi la table à manger est toujours pleine – à la fois de nourriture très bien préparée pour eux et pour les membres de la famille.

Aquarium

L’une des grandes vérités du Verseau: les natifs de ce signe détestent tout type de travaux ménagers et évitent principalement ceux qui ont à voir avec la cuisine. La désorganisation et la mauvaise humeur des Verseaux ne leur permettent pas de passer du temps à cuisiner ce qu’ils ont l’intention de manger. En quarantaine, ils vivent à la livraison, les plats cuisinés ou ceux qui sont rapides à préparer. La créativité des natifs du Verseau est extrêmement présente dans plusieurs domaines de la vie, sauf dans le domaine gastronomique. Il est fort probable qu’ils soient des clients réguliers de plusieurs restaurants de la ville où ils vivent!

Poisson

Les poissons font de leur mieux dans la cuisine – même si la cuisine n’est pas quelque chose qu’ils aiment faire. En quarantaine, les natifs des Poissons optent pour la simplicité et la nourriture affective: ils vont à la cuisine, préparent les plats les plus simples du monde, mais les plus délicieux! Les poissons sont généralement végétariens, car ils ont des idéaux liés à la nourriture. S’ils vivent avec leur famille, ils prépareront des plats sans viande et gagneront le goût de tout le monde. En général, ce ne sont pas les meilleurs cuisiniers du monde, mais avec le temps, ils peuvent peaufiner leurs talents culinaires!

Qu’avez-vous pensé de la relation de chaque signe avec la cuisine en quarantaine? Vous êtes-vous identifié au vôtre? Même si vous n’aimez pas beaucoup la cuisine, l’habitude de faire de la nourriture à la maison peut grandement améliorer votre santé et peut être considérée comme un apprentissage dans la phase cruciale de l’isolement. Comme je l’ai déjà dit, en plus d’économiser de l’argent, cuisiner peut être un moyen de se détendre et aussi de remplir sa poitrine d’amour!