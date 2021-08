Manga That Gal de Hokkaido est trop mignon 61,5

Alors que le manga 62 était attendu, le manga That gal from Hokkaido is too cute 61.5 arrive. Disponible en espagnol et gratuit, vous pouvez désormais lire le nouveau Ikada Kai.

Disponible le manga Cette fille d’Hokkaido est trop mignonne 61,5 en espagnol à Manga Plus, une plate-forme où vous pouvez lire ceci et bien d’autres mangas gratuitement tels que Dragon Ball Super, Boruto : Naruto Next Generations ou One Piece. Cette semaine, nous avons eu les mangas Dragon Ball Super 75 et Boruto 61. De plus, le manga Jujutsu Kaisen revient après sa pause.

Manga Plus télécharge officiellement tous ces mangas, avec une bonne traduction et vous pouvez les lire à la fois dans le navigateur Web et dans l’application pour appareils mobiles. Ci-dessous vous avez le lien qui vous mènera au manga That gal from Hokkaido is too cute 61 qui continue l’histoire de notre Tsubasa et Fuyuki perdus dans la forêt. Le prochain chapitre de Donsanko Gal Wa Namara Menkoi, numéro 62, sera parmi nous le 31 août à partir de 17h00.

ARGUMENT DE DONSANKO GAL WA NAMARA MENKOI

Tsubasa est un lycéen qui vient de déménager à Kitami City, Hokkaido. À un arrêt de bus, il rencontre une jolie « fille ». Malgré les basses températures, elle porte une jupe courte qui dévoile ses jambes nues sur une belle couverture de neige, volant le cœur de Tsubasa.

AUTRES MANGA D’INTÉRÊT

Dans Manga Plus, de nombreux autres mangas sont disponibles. Certains sont disponibles chaque semaine (s’ils n’ont pas de pause) comme One Piece, Black Clover, Dr. Stone. D’autres comme Dragon Ball Super ou Boruto : Naruto Next Generations sont mensuels et tous les 20 de chaque mois sont disponibles. L’un des derniers mangas sur la plate-forme est « Sakamoto Days », un manga amusant d’un tueur à gages à la retraite qui a pris un peu de poids et qui a maintenant une boutique. De l’humour, de la bêtise et de l’action avec ce curieux japonais John Wick.

L’un des derniers articles qu’ils ont publiés sur Manga Plus est le nouveau manga du créateur d’Assassination Classroom. « Fugitive Hero » nous met dans la peau d’un enfant qui vit dans un Japon féodal turbulent (1333) où il devra user de ce qu’il sait faire de mieux : fuir. Nous pouvons également profiter d’autres publications récentes telles que Dandadan et The Hunters Guild: Red Hood.