Manga One Punch Man 187 disponible sur le site ONE

Le manga One Punch Man 187 est vraiment fou. Saitama et sa compagnie continuent de combattre de terribles ennemis.

Le manga sauvage arrive Un coup de poing 187 qui est déjà disponible sur le site Web de ONE. Brutal de bout en bout dans lequel les héros affrontent des ennemis sans scrupules, et tous attirés par le grand Yusuke Murata avec qui on hallucine aussi à chaque vignette.

Officiellement, on peut voir, et « lire » le nouveau chapitre du manga de Saitama et le reste des héros sur le site ONE. Ailleurs vous trouverez ce chapitre du manga avec le numéro Un coup de poing 144. Étant un manga qui n’est disponible sur aucune plate-forme en castillan de type Manga Plus, nous mettons le lien vers le site Web original de l’auteur. ONE télécharge les chapitres en japonais.

REMARQUE: Dans 45Secondes.fr, nous ne mettons pas de liens qui ne sont pas officiels, donc le manga n’est pas en espagnol. Espérons qu’un jour, nous l’aurons officiellement disponible sur une application ou un site Web. Par exemple Manga Plus est une plateforme où l’on peut trouver des œuvres telles que One Piece, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Boruto, Black Clover, Jujutsu Kaisen, Undead Unluck ou Boku no Hero Academia.

Chapitres manga One Punch Man