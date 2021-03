Manga One Punch Man 185 disponible sur le site ONE

Le nouveau manga One Punch Man 185 est maintenant disponible sur le site de ONE, ils viennent de terminer avec un ennemi puissant et il y a déjà de nouvelles menaces.

Enfin le manga Un coup de poing 185 il est disponible. Dans ce nouveau chapitre, nous avons tout. Avec les dessins spectaculaires de Yusuke Murata, de nouvelles menaces apparaissent dans ce manga OPM 185. Ils viennent d’en finir avec un ennemi puissant qui est capable de diviser la planète et maintenant ils doivent faire face aux autres. Officiellement, on peut voir, et « lire » le nouveau chapitre du manga de Saitama et le reste des héros sur le site ONE.

Ailleurs vous trouverez ce chapitre du manga avec le numéro Un coup de poing 141. Étant un manga qui n’est disponible sur aucune plate-forme en castillan de type Manga Plus, nous mettons le lien vers le site Web original de l’auteur. ONE télécharge les chapitres en japonais.

REMARQUE: Dans 45Secondes.fr, nous ne mettons pas de liens qui ne sont pas officiels, donc le manga n’est pas en espagnol. Espérons qu’un jour, nous l’aurons officiellement disponible sur une application ou un site Web. Par exemple Manga Plus est une plateforme où l’on peut trouver des œuvres telles que One Piece, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Boruto, Black Clover, Jujutsu Kaisen, Undead Unluck ou Boku no Hero Academia.

Vous pouvez également profiter des deux saisons des aventures de Saitama et des héros. La première saison est disponible sur Netflix. De plus, entre saison et saison, ils ont sorti des films qui racontent plus d’histoire.

One Punch Man a gagné une place dans nos kokoros grâce à l’humour et aux personnages en tant que protagoniste. Aussi fort qu’il le peut, Saitama cherche un rival qui lui compliquera les choses. Mais la chose la plus intéressante dans l’histoire est quand l’apparition de nouveaux personnages commence. Héros qui sont classés par un examen et leur bilan contre les monstres.