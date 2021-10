Manga One Piece 1028 spoilers et premières images

Les premières fuites du manga One Piece 1028 arrivent. Ces spoilers nous en disent un peu plus sur ce que l’on va trouver dans le chapitre.

Disponible le premier Une pièce 1028 spoilers et sous peu, nous aurons leurs premières fuites avec des images. Ce nouveau chapitre du manga sera disponible le 10 octobre à 17h00 sur Manga Plus. Grâce à cette plate-forme, nous pouvons lire ceci et de nombreuses autres publications de renom en espagnol qui sont en cours de publication.

Ci-dessus, vous aurez un lien disponible lorsque le manga One Piece 1028 sera disponible. Les spoilers viennent comme toujours de la main de Pirate King, un site/forum spécialisé dans One Piece qui, en plus des premiers spoilers, apporte généralement des brouillons du manga et les premières images du chapitre en japonais.

Manga One Piece 1028 spoilers

Chapitre 1028: « Brachiojaurus » (se traduit par « Brachio Serpent »)

CP0 et Lucci sont près d’Onigashima (2 autres agents l’accompagnent).

Ils ont 2 objectifs :

Si Kaidou est vaincu, ils feront rejoindre Wanokuni au gouvernement mondial.

Capturez Nico Robin.

Il reste moins de 5 minutes jusqu’à ce qu’Onigashima atteigne la Capitale des Fleurs.

Yamato, sous sa forme animale, se rend à Onigashima pour détruire les explosifs.

Sanji contre la reine.

Sanji continue de se sentir mal à l’aise avec son corps.

Vers la fin du chapitre, Sanji est capturé et plusieurs os de son corps sont brisés. Pourtant, son corps récupère tout seul.

Sanji : « Je ne sais pas ce qui se passe… Ai-je éveillé les mêmes pouvoirs qu’eux… ?

Non!! Je ne veux pas devenir un monstre… !!! »

Non!! Je ne veux pas devenir un monstre… !!! » À la fin du chapitre, Queen attaque Sanji avec son épée mais elle se brise lorsqu’elle touche le corps de Sanji.

La semaine prochaine, il y a du repos.

ARGUMENT DU MANGA D’UNE PIÈCE

C’est le grand âge des pirates. Gold Roger, le légendaire « Roi des Pirates » a laissé le « One Piece » – son trésor légendaire – caché dans une région du monde appelée « GRAND LINE » et les pirates les plus forts s’affrontent pour le trouver. Un garçon nommé Luffy idolâtrait les pirates, en particulier Shanks, le chef d’un équipage qui visitait son village. Un jour, par accident, Luffy a mangé un « fruit du diable » du butin de Shanks.

Grâce à ce fruit, son corps est devenu caoutchouteux mais il ne saura jamais nager. Le jour où les pirates ont quitté le village, Shanks a offert à Luffy son bien le plus précieux : son chapeau de paille. Dix ans se sont écoulés depuis ce jour et Luffy est parti en mer pour devenir le nouveau « Roi des Pirates ». Ici commence la grande aventure de Luffy !

