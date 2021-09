Manga One Piece 1025, spoilers et premières fuites

Le dimanche 12 septembre, nous pouvons le lire officiellement et GRATUITEMENT. Attentif aux premières fuites du manga One Piece 1025 et de ses spoilers.

Presque chaque semaine, le rituel du manga est répété. Après avoir annoncé où vous pouvez lire le manga, les spoilers pour One Piece 1025 et ses premières fuites arrivent. Pour l’instant, nous n’avons pas les premières images, mais plus tard, lorsqu’elles seront disponibles, nous les publierons dans cet article.

Ce nouveau chapitre du manga sera disponible le 12 septembre à 17h00 sur Manga Plus. Grâce à cette plate-forme, nous pouvons lire ceci et de nombreuses autres publications de renom en espagnol qui sont en cours de publication.

Ci-dessous, vous aurez un lien disponible lorsque le manga One Piece 1025 sera disponible. Les spoilers viennent comme toujours de la main de Pirate King, un site/forum spécialisé dans One Piece qui, en plus des premiers spoilers, apporte généralement des brouillons du manga et les premières images du manga en japonais.

Spoilers et fuites

Le titre du chapitre est « Image de dragons jumeaux » ou quelque chose de similaire.

» ou quelque chose de similaire. Yamato contre Kaidou.

Luffy et Momonosuke arrivent à Onigashima.

Il semble que Luffy, Yamato et Momonosuke affrontent Kaidou (3 contre 1).

ARGUMENT DU MANGA D’UNE PIÈCE

C’est le grand âge des pirates. Gold Roger, le légendaire « Roi des Pirates » a laissé le « One Piece » – son trésor légendaire – caché dans une région du monde appelée « GRAND LINE » et les pirates les plus forts s’affrontent pour le trouver. Un garçon nommé Luffy idolâtrait les pirates, en particulier Shanks, le chef d’un équipage qui visitait son village. Un jour, par accident, Luffy a mangé un « fruit du diable » du butin de Shanks.

Grâce à ce fruit, son corps est devenu caoutchouteux mais il ne saura jamais nager. Le jour où les pirates ont quitté le village, Shanks a offert à Luffy son bien le plus précieux : son chapeau de paille. Dix ans se sont écoulés depuis ce jour et Luffy est parti en mer pour devenir le nouveau « Roi des Pirates ». Ici commence la grande aventure de Luffy !

