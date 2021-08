Manga One Piece 1023, spoilers et premières images

Les premiers spoilers de One Piece 1023 arrivent, un manga que l’on peut lire le dimanche 29 août en espagnol et GRATUITEMENT officiellement.

Si aujourd’hui je vous dis où vous pouvez lire le manga, on voit aussi le premier Spoilers One Piece 1023. Ce nouveau chapitre du manga sera disponible le 29 août à 17h00 sur Manga Plus. Grâce à cette plate-forme, nous pouvons lire ceci et de nombreuses autres publications de renom en espagnol qui sont en cours de publication. Ci-dessous, vous aurez un lien disponible lorsque le manga One Piece 1023 sera disponible.

Les spoilers viennent comme toujours de la main de Pirate King, un site spécialisé dans One Piece qui en plus des premières fuites apporte un brouillon.

Chapitre 1023: « Comme deux gouttes d’eau. »

Le roi et la reine vont bien après l’attaque de Zoro et Sanji.

Marco se souvient de ce que lui a dit Shirohige (« Il semble qu’il y ait un ‘pays des dieux’ sur la ligne rouge »).

Suivez le combat entre Zoro/Sanji et King/Queen.

Sanji dit à Zoro que son corps se sent étrange après avoir utilisé le Raid Suit pour la 2ème fois.

Queen se moque de Sanji pour être un cyborg Germa. Il demande si ces jambes de feu sont une machine, Sanji lui dit qu’il est 100% humain. Queen se demande si un humain normal peut créer du feu et lui dit que sinon il sera de la tribu X (le coréen ne donne pas le nom).

Après cela, ils se concentrent sur King, ce qui implique que Queen parle de la race de King.

Cependant, le « Diable Jambe » de Sanji n’est rien comparé aux pouvoirs de la race de King.

Hyougorou et Kawamatsu parlent de Zoro alors qu’ils le voient combattre King. Ils disent qu’il leur rappelle beaucoup le seigneur de Ringo, Shimotsuki Ushimaru. Et aussi le légendaire samouraï Shimotsuki Ryuma (il semble qu’il avait aussi un œil endommagé).

Jack contre Inuarashi.

Perospero contre Nekomamushi.

Raizou contre Fukurokuju.

Momonosuke est devenu adulte, il a maintenant 28 ans. On voit qu’il se transforme en dragon devant Luffy.

Luffy : « Allez Momo !! Retournons à Wanokuni !!! »

Il n’y a pas de repos la semaine prochaine.

ARGUMENT DU MANGA D’UNE PIÈCE

C’est le grand âge des pirates. Gold Roger, le légendaire « Roi des Pirates » a laissé le « One Piece » – son trésor légendaire – caché dans une région du monde appelée « GRAND LINE » et les pirates les plus forts s’affrontent pour le trouver. Un garçon nommé Luffy idolâtrait les pirates, en particulier Shanks, le chef d’un équipage qui visitait son village. Un jour, par accident, Luffy a mangé un « fruit du diable » du butin de Shanks.

Grâce à ce fruit, son corps est devenu caoutchouteux mais il ne saura jamais nager. Le jour où les pirates ont quitté le village, Shanks a offert à Luffy son bien le plus précieux : son chapeau de paille. Dix ans se sont écoulés depuis ce jour et Luffy est parti en mer pour devenir le nouveau « Roi des Pirates ». Ici commence la grande aventure de Luffy !

