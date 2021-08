Manga One Piece 1021, premières fuites et spoilers

Le manga One Piece 1021 sera disponible le 9 août en espagnol, mais avant nous avons les premiers spoilers et avec plusieurs images.

Officiellement, le manga One Piece 1021 arrivera en Espagne le 9 août. Un lundi dans lequel nous aurons également des chapitres de Dr. Stone, Black Clover et Boku no Hero Academia. Mais allons avec lui One Piece 1021 manga et ses spoilers, car les premières images dans lesquelles on peut voir la couverture du manga et une image avec Nico Robin ont fuité. Ce nouveau chapitre de One Piece, 1021, s’intitule « Demon ».

Nous pouvons lire ce manga officiellement en espagnol et gratuitement grâce à Manga Plus. Ce qui est amusant, c’est que contrairement aux autres numéros, One Piece 1021 arrive un lundi au lieu du dimanche. En effet, la semaine prochaine, il y aura également une pause dans les publications. Le manga One Piece 1022 ne sera donc pas disponible avant le 22 août.

