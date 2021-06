Manga One Piece 1017, premières images et fuites

Le manga One Piece 1017 arrivera ce week-end, exactement le 27 juin. Disponible les premières images du chapitre 1017.

Après une semaine de congé, ce week-end nous aurons une ration de Luffy et compagnie. le One Piece 1017 manga Il arrivera en espagnol et officiellement grâce à la plateforme Manga Plus. Ci-dessous, vous aurez un lien lorsque le chapitre 1017 sera disponible. Mais d’abord, vous pouvez voir les images qui ont été divulguées du manga.

Intrigue du manga One Piece

C’est le grand âge des pirates. Gold Roger, le légendaire « Roi des Pirates » a laissé le « One Piece » – son trésor légendaire – caché dans une région du monde appelée « GRAND LINE » et les pirates les plus forts s’affrontent pour le trouver. Un garçon nommé Luffy idolâtrait les pirates, en particulier Shanks, le chef d’un équipage qui visitait son village. Un jour, par accident, Luffy a mangé un « fruit du diable » du butin de Shanks.

Grâce à ce fruit, son corps est devenu caoutchouteux mais il ne saura jamais nager. Le jour où les pirates ont quitté le village, Shanks a offert à Luffy son bien le plus précieux : son chapeau de paille. Dix ans se sont écoulés depuis ce jour et Luffy est parti en mer pour devenir le nouveau « Roi des Pirates ». Ici commence la grande aventure de Luffy !

