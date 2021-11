Manga My Hero Academia 333 spoilers et premières images

Spoilers pour le manga My Hero Academia 333. Profitez des premières images de ce chapitre tant attendu qui arrivera ce week-end.

Ce week-end, nous avons une bonne partie de manga, et l’un d’entre eux est le chapitre Boku no Hero. Aujourd’hui les premiers spoilers arrivent pour My Hero Academia 333 et des images dans lesquelles on voit des combats plus spectaculaires entre héros et moins héros. Vous pouvez également voir les premiers spoilers pour Black Clover à partir du lien ci-dessous.

Si vous voulez lire ce manga My Hero Academia 333 après avoir vu ses spoilers, il faudra attendre le dimanche 14 novembre à 17h00 en Espagne. La plate-forme Manga Plus sera chargée d’apporter les mangas comme Black Clover 313 et le manga Jujutsu Kaisen 165. Cette semaine, la publication qui repose est One Piece. Le chapitre 1032 sera disponible en espagnol et GRATUITEMENT le 21 novembre.

Galerie d’images manga MHA 333

ARGUMENT DE MANGA

Les « cadeaux » sont des pouvoirs que de nombreux êtres humains possèdent. Mais ce ne sont pas toujours des potentialités pour l’utiliser pour de bon. Cependant, là où il y a des méchants inévitables, nous sommes toujours les héros ! Hmmm! Qui suis je? Jaa, Jaa, Jaa, Jaa, Jaa ! Cette aventure commence maintenant ! Poursuis tes rêves! « Plus Ultra » !!

PREMIERS CHAPITRES DU MANGA