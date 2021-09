Manga My Hero Academia 328 spoilers et premières images

Envie de Boku no Hero Academia ? Attentif au manga My Hero Academia 328 et ses spoilers avec les premières images fuites.

Les premières images du manga disponibles My Hero Academia 328 et ses spoilers. Les images appartiennent au manga japonais et sont des scans de mauvaise qualité, mais elles nous laissent voir un peu le prochain chapitre de Boku no Hero.

Voulez-vous lire le manga en entier en espagnol ? Eh bien, après ces spoilers pour Boku no Hero 328, nous aurons officiellement le manga le 3 octobre. A partir de 17h00 en Espagne grâce à Manga Plus.

Au cas où vous seriez intéressé, nous avons cette semaine un chapitre One Piece. Parmi les grands mangas publiés dans Manga Plus, le seul dont nous n’aurons pas de chapitre cette semaine est Black Clover.

ARGUMENT DE MANGA

Les « cadeaux » sont des pouvoirs que de nombreux êtres humains possèdent. Mais ce ne sont pas toujours des potentialités pour l’utiliser pour de bon. Cependant, là où il y a des méchants inévitables, nous sommes toujours les héros ! Hmmm! Qui suis je? Jaa, Jaa, Jaa, Jaa, Jaa ! Cette aventure commence maintenant ! Poursuis tes rêves! « Plus Ultra » !!

PREMIERS CHAPITRES DU MANGA