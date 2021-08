Manga My Hero Academia 323, premières fuites et spoilers

Disponible les premières images leakées du manga My Hero Academia 323 avec ses spoilers. Ce nouveau chapitre peut être lu officiellement le 22 août et en espagnol.

Le My Hero Academia 323 spoilers manga avant sa première, dans laquelle on peut voir quelques images filtrées de ce Boku no Hero Academia. Ci-dessous, vous avez la galerie d’images – Vous pouvez lire le manga Boku no Hero Academia 323 en espagnol le dimanche 22 août à 17h00. Pour lire n’importe quelle publication dans Manga Plus, nous pouvons visiter la plate-forme à partir du navigateur Web ou en téléchargeant l’application sur notre appareil mobile.

Lorsque le manga sera disponible, vous aurez un lien qui vous mènera directement. Restez à l’écoute du Web au cas où vous voudriez être à jour dans Boku no Hero Academia. Cette semaine nous aurons également une bonne partie de manga avec One Piece et son chapitre 1022, Black Clover 303 et Jujutsu Kaisen. Le mercredi 18 août également, nous avons eu Dragon Ball Super 75 et Boruto 61.

