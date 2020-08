Manga Haikyuu !! établit un record d’exemplaires en circulation

Depuis le manga de Haikyuu !! terminé il y a quelques semaines, sa popularité a commencé à susciter plus d’intérêt parmi les lecteurs qui ne connaissaient pas cette histoire, dans la mesure où ses volumes établissent un nouveau record au sein du manga.

“/>

Avec une image partagée par le magazine Saut hebdomadaire Shonen, a annoncé que la série sportive du moment dépasse les 40 millions d’exemplaires en circulation grâce à la demande que la série charge depuis son achèvement.

La renommée de Haikyuu !! Il est loin d’être temporaire, puisque ces dernières années ses volumes ont classé le top 10 d’Oricon et se classe actuellement parmi les 10 meilleurs vendeurs de 2020. Ce qui précède sans compter les volumes 44 et 45 à paraître respectivement en octobre et novembre.

“/>

D’autre part, il anime Sports prévoit de poursuivre la deuxième partie de sa quatrième saison en octobre, poursuivant le deuxième tour d’éliminations contre l’équipe d’Inarizaki, considérée comme la deuxième meilleure équipe du Japon et de toute la série.

Synopsis Inspiré après avoir vu un as du volley-ball surnommé le petit géant en action, Shouyou Hinata de petite taille fait revivre le club de volley-ball de son lycée. L’équipe nouvellement formée va même à un tournoi; Cependant, leur premier match s’avère être leur dernier lorsqu’ils sont brutalement écrasés par le roi du terrain, Tobio Kageyama. Hinata promet de surpasser Kageyama, et après avoir obtenu son diplôme du lycée, elle rejoint l’équipe de volley-ball du lycée Karasuno, pour découvrir que sa rivale jurée, Kageyama, est maintenant son coéquipier. Grâce à sa petite taille, Hinata a du mal à trouver son rôle dans l’équipe, même avec sa puissance de saut supérieure. À sa grande surprise, Kageyama a ses propres problèmes que seule Hinata peut aider, et apprendre à travailler ensemble semble être le seul moyen pour l’équipe de réussir.

Avec les informations de: Saut hebdomadaire Shonen

***

Le meilleur de l’anime est sur BitMe. De Mazinger Z à Naruto, ne manquez pas chaque jour le bar d’anime que nous avons pour vous sur BitMe.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂