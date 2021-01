Manga Fugitive Hero, le nouveau du créateur de Assassination Classroom

Le nouveau manga de Yuusei Matsui connu par Assassination Classroom arrive. « Fugitive Hero » une histoire du Japon féodal.

Les mangas samouraïs sont généralement mes préférés, et le Japon féodal est l’un de mes moments préférés. Héros fugitif o Nige Jouzu no Wakagimi est le nouveau du créateur de Assassination Classroom. Ce nouveau manga met en scène un samouraï de 1333 qui, de son mieux, est de s’enfuir.

Le premier chapitre compte 52 pages qui nous placent carrément dans une histoire dans laquelle il y aura des surprises, des moments impitoyables, de l’action et de l’humour. Il était temps de profiter d’une histoire comme celle-ci à cette époque. Ci-dessous vous avez le lien qui vous mènera à la page du manga Fugitive Hero dans Manga Plus. Vous pouvez le lire chaque semaine en espagnol, officiellement et gratuitement.

Nige Jouzu no Wakagimi manga intrigue

Yuusei Matsui, auteur de Assassination class et Nogami Neuro, le détective démoniaque revient dans Jump, cette fois avec un manga historique parfait pour échapper à la réalité! A Kamakura, à l’époque Muromachi, un jeune homme s’est échappé. C’est l’histoire inédite de Tokiyuki Houjou. Un enfant qui a perdu sa famille et son statut pourra-t-il fuir au bout du monde pour se venger!?

Autres mangas intéressants

Dans Manga Plus, il existe de nombreux autres mangas disponibles. Certains sont disponibles chaque semaine (s’ils n’ont pas de pause) comme One Piece, Black Clover, Dr. Stone. D’autres comme Dragon Ball Super ou Boruto: Naruto Next Generations sont mensuels et les 20 de chaque mois sont disponibles. L’un des derniers mangas à avoir frappé la plate-forme est « Sakamoto Days », un manga amusant d’un tueur à gages à la retraite qui a pris un peu de poids et qui a maintenant une boutique. Humour, idiot et action avec ce singulier japonais John Wick.