Manga Dragon Ball Super 77 : Premiers croquis de Toyotaro

Les premiers croquis de Toyotaro du prochain manga Dragon Ball Super 77 arrivent, et nous voyons Bardock être Ozaru. Y a-t-il un chapitre flashback à venir?

Le lancement du prochain chapitre du manga approche, et le croquis toyotaro de ce manga Dragon Ball Super 77 sont montrés. La première chose est toujours une image, et dans quelques jours les 10 ou 12 premières images du manga.

Dans cette première image, nous voyons plusieurs saiyan transformés en Ozaru, l’un d’eux étant Bardock. Il est encore trop tôt pour le dire mais, sommes-nous face à un chapitre de flashback ? N’oubliez pas que le passé DBS 76 s’est terminé par un rebondissement auquel personne ne s’attendait.

Le manga Dragon Ball Super 77 sera parmi nous le 20 octobre. Nous pouvons le lire grâce à Manga Plus, une plateforme qui publie ce manga et bien d’autres en espagnol entièrement gratuitement. Nous pouvons lire n’importe quelle publication depuis l’application sur les téléphones mobiles et les tablettes ou depuis le navigateur Web. Le téléchargement et l’utilisation de l’application sont également gratuits.

