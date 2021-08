Manga Dragon Ball Super 75 spoilers et premières images

Après les brouillons de Toyotaro, les premières images arrivent. Attentif au manga Dragon Ball Super 75 et à ses spoilers.

Il reste deux jours pour que le manga Dragon Ball Super 75 arrive officiellement et en espagnol. Il y a quelques jours, nous avons eu les premières ébauches de Toyotaro. En caricaturiste de Dragon Ball Super montre ces dessins avant publication. Aujourd’hui, nous avons les premières images et spoilers pour Dragon Ball Super 75, un manga qui s’annonce impressionnant et rapide. Je dis la chose rapide car avec tant de combat les pages défilent.

Grâce à Manga Plus, nous pouvons lire et voir comment l’histoire de Super continue dans laquelle Vegeta donne tout contre Granola. REMARQUE : Lorsque le manga sera disponible, vous aurez un lien ci-dessous.

Vegeta vs Granola : Deuxième tour

Son Goku a eu beaucoup de mal contre Granola. Ou plutôt, contre une copie de Granola avec la moitié de sa puissance. Mais Vegeta donne tout maintenant. Dans les images et les spoilers du manga DBS 75, nous voyons que Vegeta avec le pouvoir du Hakaishin ou des dieux de la destruction met le Ceresian dans une impasse. Dans les images de cet article, il n’y a pas le manga complet.

On peut voir une partie du combat où le Prince du Saiyan donne un coup de pied qui fait plaisir à un Granola qui ne peut pas croire ce qui se passe. Ce n’est pas dans les spoilers de Dragon Ball Super 75, mais je me rends compte que Vegeta Hakaishin aura un problème pour ne pas encore maîtriser la transformation. Son Goku et Freeza sont deux personnages qui nous l’ont montré en manga et anime avec Ultra Instinct et Golden Freeza.