Manga Dragon Ball Super 67, premières ébauches de Toyotaro

Le combat contre Moro se termine et un nouvel arc commence dans le manga Dragon Ball Super 67. Le site officiel nous montre les premières ébauches.

Le 20 décembre, nous aurons disponible en espagnol le Dragon Ball Super 67 manga, et avec la mort de Moro, un nouvel arc commence. Mais d’abord, nous avons les premières images. Des images auxquelles le site officiel nous a habitués, car il s’agit de projets de Toyotaro.

Dans ces brouillons du chapitre 67, nous voyons tout le monde célébrer la défaite de Moro. De plus, l’univers retrouve la normalité. On voit aussi que comme dans Dragon Ball Super chapitre 66, Uub fait une apparition. Le Grand Kaiyoshin le remercie en disant qu’il vient de sauver l’univers et s’envole devant le regard de surprise d’Uub.

Intrigue du manga Dragon Ball Super

Le temps passe, depuis cette grande bataille entre Goku et Majin Boo … Maintenant, dans un monde qui a retrouvé la paix, une nouvelle bataille approche !! Ce nouvel ennemi vient-il du « Sixième Univers »!? Une nouvelle série complète de «Dragon Ball», où «un après» est écrit, dans un projet original d’Akira Toriyama.

Derniers chapitres

-Les différentes confrontations, Dragon Ball Super 57

-Son Goku arrive, Dragon Ball Super 58

-Le signe d’Ultra Instinct, Dragon Ball Super 59

– Erreur de calcul de Merus, Dragon Ball Super 60

-La renaissance de Vegeta, Dragon Ball Super 61

-Annihilation totale, Dragon Ball Super 62

-La détermination de Merus, Dragon Ball Super 63

-Ils sont Goku la patrouille galactique, Dragon Ball Super 64

-Ils sont Goku le Terrien, Dragon Ball Super 65

-Moro le mangeur de planète, Dragon Ball Super 66