Manga Boku no Hero Academia 306 en castillan « Final Act »

Intitulé «Final Act», vient le chapitre du manga Boku No Hero Academia 306 en espagnol. Aurons-nous un nouvel arc en avril?

Le manga My Hero Academia continue. Cette semaine, nous avons le chapitre Boku no Hero Academia 306 en espagnol disponible sur Manga Plus, une plateforme où vous pouvez également lire d’autres mangas tels que One Piece, Dr. Stone ou Black Clover. Cette semaine, le manga Dragon Ball Super 70 est également disponible, avec plus d’histoire de l’arc Granola, et Boruto: Naruto Next Generations avec le manga 56.

Vous pouvez lire le chapitre 306 de Boku no Hero dans le lien ci-dessous. REMARQUE: L’épisode sera disponible le dimanche 21 mars à 17h00 en Espagne. Le téléchargement et l’utilisation de l’application Manga Plus sur téléphones mobiles et tablettes sont entièrement gratuits.

L’intrigue du manga My Hero Academia

Les «cadeaux» sont des pouvoirs que possèdent de nombreux êtres humains. Mais ce ne sont pas toujours des potentialités pour l’utiliser pour de bon. Cependant, là où il y a des méchants inévitables, nous sommes toujours les héros! Hmmm! Qui suis je? Jaa, Jaa, Jaa, Jaa, Jaa! Cette aventure commence maintenant! Poursuis tes rêves! « Plus Ultra » !!

