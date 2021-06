Manga Black Clover 297, premières images avec spoilers

Les premières fuites du manga Black Clover 297 arrivent. Les premières images sont là et nous montrent plus d’action et de combat.

Le dimanche 27 juin à 18h00 en Espagne le manga sera disponible Trèfle noir 297. Ci-dessous, vous avez le lien vers Manga Plus qui vous mènera directement à la page manga. Il arrivera officiellement en espagnol et en anglais, et vous pourrez le lire gratuitement depuis le navigateur ou depuis l’application mobile Manga Plus. Le téléchargement et l’utilisation de l’application Manga Plus sont totalement gratuits. Ci-dessous, vous aurez un lien vers le manga lorsqu’il sera disponible.

Mais en attendant, les premières images du manga Black Clover 297 ont été divulguées dans lesquelles on peut voir plus de combat. Beaucoup d’action nous attend dans le prochain chapitre. Le même jour, One Piece chapitre 1017 et Boku no Hero Academia 318 arriveront également dans Manga Plus. Certains mangas comme Jujutsu Kaisen feront une pause.

Cette fois, le manga Jujutsu Kaisen n’aura pas de chapitre jusqu’à nouvel ordre. Le mangaka de JK prendra un mois de congé en raison de problèmes de santé.

intrigue manga

Asta, incapable d’utiliser la magie, peut-il devenir le roi des mages ? Dans un monde où la magie est primordiale, un villageois orphelin incapable d’utiliser tout type de pouvoir magique cherche à devenir ni plus ni moins que le roi des sorciers. Et bien que tout le monde pense qu’il est un fou frustré par les idées des pompiers, il peut finir par trouver sa chance.

