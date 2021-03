Manga Black Clover 286 en castillan, la nuit où il ne s’est pas levé

La nuit où il ne s’est pas levé est le titre de ce nouveau manga Black Clover 286. Disponible en espagnol, vous pouvez le lire gratuitement ce week-end.

Cette semaine, les chapitres, désormais disponibles, de Dragon Ball Super 70 et Boruto 56: Next Generations arrivent. Nous avons aussi le manga Black Clover 285 Vous pouvez le lire le dimanche 21 mars à 17h00 en Espagne. Il arrivera officiellement en espagnol et en anglais, et vous pourrez le lire gratuitement depuis le navigateur ou depuis l’application mobile Manga Plus. Le téléchargement et l’utilisation de l’application Manga Plus sont totalement gratuits. Ci-dessous, vous aurez un lien vers le manga lorsqu’il sera disponible.

Parcelle de manga

Asta, quelqu’un incapable d’utiliser la magie, peut-il devenir le roi des mages? Dans un monde où la magie est tout, un villageois orphelin incapable d’utiliser tout type de pouvoir magique cherche à devenir ni plus ni moins que le roi des sorciers. Et même si tout le monde le prend pour un fou frustré par les idées des pompiers, il peut finir par trouver sa chance.

Premiers chapitres de Black Clover

-Le serment, chapitre 1: Black Clover

-L’examen du chevalier sorcier, chapitre 2: Black Clover

-Le chemin des mages, Chapitre 3: Black Clover