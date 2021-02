Manga Black Clover 283 en castillan, intitulé « Intense Battle »

Suivez la plus spectaculaire des batailles dans le manga Black Clover 283. Disponible à la lecture en espagnol, GRATUITEMENT et officiellement.

Le manga arrive Black Clover 283 en espagnol, GRATUIT et officiellement. Suivez la grande bataille dans un chapitre où l’action est très présente. REMARQUE: Le chapitre sera disponible le dimanche 21 février à 17h00 en Espagne. Les autres mangas qui arriveront le 21 février sont les mangas Jujutsu Kaisen 139 et My Hero Academia 302. Les autres mangas arrivés cette semaine sont Dragon ball Super 69 et le manga Boruto: Naruto Next Generations 55.

Intrigue manga Black Clover

Asta, quelqu’un incapable d’utiliser la magie, peut-il devenir un roi des sorciers? Dans un monde où la magie est tout, un villageois orphelin incapable d’utiliser tout type de pouvoir magique cherche à devenir ni plus ni moins que le roi des sorciers. Et bien que tout le monde pense qu’il est un fou frustré par les idées des pompiers, il peut finir par trouver sa chance.

