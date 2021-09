Manga Berserk 364, spoilers et premières images

Le 10 septembre, nous aurons le dernier chapitre du manga Kentaro Miura. Si vous voulez tout savoir, attention au manga Berserk 364 et ses spoilers.

Ils ne savent toujours pas ce qu’ils feront de l’histoire de Berserk, mais il semble que la chose après la mort de Kentaro Miura ne continuera pas. Mais bien sûr, plus tard, vous voyez les spoilers du Berserk 364 manga et vous dites : « Ça ne peut pas finir comme ça. »

Le 10 septembre est la date de sortie du supposé dernier chapitre de Berserk. L’histoire de Guts et compagnie semble se terminer par une fin ouverte. Ce chapitre qui sortira dans quelques jours n’a pas été achevé par Kentaro Miura. Grâce à ses assistants et à l’éditeur derrière le manga, ils ont pu le terminer, bien que la dernière page de ce manga Berserk 364 et que vous pouvez voir ici soit dessinée par lui.

Eh bien, oui, il s’agit de l’apparition de Griffith en train de pleurer, et selon plusieurs traductions de ce qu’il dit en japonais, il est censé demander de l’aide (en attendant une traduction officielle).

Dans cet article, vous avez les images qui ont été divulguées du manga et qui parcourent déjà Internet d'un côté à l'autre. En ce moment, Berserk et le manga 364 sont un sujet tendance sur Twitter après avoir montré les images.