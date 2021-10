Manette sans fil Xbox disponible sur Apple Store mais aucun signe de DualShock 4

L’Apple Store dispose désormais du contrôleur Xbox de Microsoft sur la boutique en ligne où vous pouvez l’acheter. Vous pouvez utiliser ces manettes de jeu avec votre dernier iPhone, iPad et Apple TV après la dernière mise à jour d’Apple. La prise en charge a été ajoutée pour les contrôleurs Xbox et le contrôle PlayStation dans les derniers iOS 13, tvOS 13, macOS 10.15 Cataline, iPadOS.

MacRumors a repéré les contrôleurs sur l’Apple Store au prix de 59,95 €. Vous pouvez maintenant l’acheter sur le site Web d’Apple car il est disponible en stock. Bien qu’il ne soit pas clair quand le Dualshock 4 de Sony apparaîtra sur le site Web d’Apple. C’est la première fois qu’Apply vend le contrôleur de jeu de Sony ou Microsoft selon le rapport.

Il a commencé à prendre en charge les contrôleurs Xbox et PlayStation dans la dernière mise à jour iOS où vous pouvez l’utiliser sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Alors que iOS 13, iPad 13 et tvOS 13 sont sortis en septembre, la version macOS vient de sortir et prend en charge ces contrôleurs.

Rien que cette semaine, le compte de support officiel d’Apple sur Twitter pointu vers une page d’assistance qui montre comment vous pouvez coupler le contrôleur avec votre iPhone, Apple TV, Mac ou iPad. Il est également à noter que la prise audio de la manette et certaines fonctions de la manette ne sont pas prises en charge lorsque vous les appairez avec l’appareil Apple.

Il y a eu quelques rapports plus tôt dans lesquels il a été mentionné qu’Apple prévoyait d’apporter une mini Xbox qui coûtera environ 60 € et prendra en charge le projet xCloud.

Project xCLoud est un nouveau développement d’Apple dans lequel ils fourniront une technologie de streaming de jeux qui concurrencera le matériel de console de Microsoft et les joueurs auront plus de choix. Il a été introduit en octobre 2018 et son lancement sur le marché pourrait prendre un certain temps.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂