« Maneater » et « Greedfall » seront disponibles gratuitement en janvier sur PlayStation Plus

Sony a annoncé les jeux PlayStation Plus gratuits de janvier avec de nouveaux titres pour les deux PS4 ainsi que PS5.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La saison 3 de « Cobra Kai » est livrée avec tout sur Netflix

Au début de la sélection se trouve « Maneater » comme titre exclusif PS5, qui comprend toutes les améliorations de nouvelle génération de la nouvelle version. Ils rejoindront le jeu « Shadow Of The Tomb Raider » et jeu de rôle fantastique « Greedfall », qui sera disponible dans PS4 et PS5.

La sélection de jeux de janvier sera disponible au téléchargement à partir du 5 janvier 2021 au 1er février 2021.

« Maneater » a des joueurs contrôlant un requin alors qu’il se fraye un chemin à travers divers endroits à la recherche d’un chasseur légendaire. Tout au long de l’aventure, de nombreuses nouvelles capacités sont débloquées, telles que la possibilité de prendre plus de morsure du requin pour leurs attaques. De plus, sa version pour PS5 du jeu signifie une action graphique que l’on peut voir en images 4K complet et 60 images par seconde.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Découvrez le nouveau single de Justin Bieber « Anyone »

Les membres de Playstation plus ont quelques jours pour télécharger la sélection actuelle de titres gratuits, qui se compose de « Worms Rumble », « Rocket Arena » et « Just Cause 4 ».