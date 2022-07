Mandy Moore réagit au manque de noms Emmy de la dernière saison de « This Is Us »

Mandy Moore partage ses réflexions sur « This Is Us » ne recevant qu’une seule nomination aux Emmy Awards pour sa sixième et dernière saison.

Mardi, la Television Academy a annoncé la liste des nominés pour les 74e Emmys annuels à venir. Alors que beaucoup ont applaudi les nominations historiques pour Quinta Brunson et « Squid Game », ils ont également souligné que « This Is Us » avait été snobé dans presque toutes les catégories, à l’exception de la musique originale et des paroles de la chanson « The Forever Now ».

Le morceau, que Moore a chanté dans l’émission dans un épisode intitulé « Le jour du mariage », a été co-écrit par le mari de l’acteur, Taylor Goldsmith, et Siddhartha Khosla.

Mais Moore, qui avait déjà reçu une nomination aux Emmy Awards en 2019, n’a pas été reconnue pour son interprétation de la matriarche de Pearson Rebecca cette année.

Après avoir appris les nominations, Moore a applaudi son mari et Khosla sur son histoire Instagram.

« Tellement fière de @siddkhoslamusic et @taylordawesgoldsmith pour avoir obtenu une nomination aux Emmy Awards pour leur chanson ‘Forever Now’ lors de notre dernière saison de #Thisisus », a-t-elle écrit.

Mandy Moore applaudit son mari pour sa nomination aux Emmy Awards. Histoire Instagram/Mandy Moore

Dans son histoire suivante, elle a déclaré: «Est-ce que je souhaite que notre émission soit reconnue à ce que je pense être (sa) meilleure heure? Bien sûr. »

Faisant référence à un épisode de la saison 6 particulièrement émouvant, elle a ajouté : « Et l’écriture brillante de Dan Fogelman pendant 6 saisons (bonjour LE TRAIN) ? La direction impeccable de Ken Olin ? Notre distribution et notre équipe incroyablement talentueuses ? »

« Ouais, » continua-t-elle. «Mais rien ne peut enlever ce que notre émission signifiait pour TELLEMENT (nous y compris). C’est un héritage incroyable dont faire partie. Je serai reconnaissant pour toujours.

Mandy Moore commente le manque de nominations aux Emmy pour la dernière saison de « This Is Us ». Histoire Instagram/Mandy Moore

La co-star Chrissy Metz a également publié son point de vue sur le manque de nominations aux Emmy Awards pour la série NBC sur son histoire Instagram.

« Salut tout le monde! C’est Bitter Betty, officiellement connue sous le nom de Chrissy Metz », a-t-elle plaisanté.

Elle a poursuivi: «Je suis venue ici pour partager publiquement mon opinion privée non sollicitée. Alors écoutez, quand il y a des gens qui sont si innés, incroyablement doués et talentueux qui écrivent une émission – Dan Fogelman – et qui jouent et jouent dans une émission – Mandy Moore – qui ne sont pas reconnus pour leur beau travail et la façon dont ils ont changé la vie, le cœur et l’esprit des gens, ainsi que le tissu conjonctif entre les autres êtres humains, et ils ne sont pas reconnus pour cela… avant de haleter à plusieurs reprises pour montrer sa désapprobation.

« Je comprends que ce n’est pas tout, chérie, mais c’est quelque chose », a-t-elle conclu.

Chrissy Metz partage son opinion sur la dernière saison de « This Is Us » qui n’a obtenu qu’une seule nomination aux Emmy Awards. Histoire Instagram/Chrissy Metz

Dans la légende, Metz a également félicité Goldsmith et Khosla pour avoir écrit une chanson que Moore « tue absolument ».

Fogelman a encouragé les fans à ne pas s’attarder sur la situation.

« Les nominations aux Emmy n’ont pas éclaté pour #ThisIsUs aujourd’hui », a-t-il tweeté. « Si vous êtes heureux quand ils suivent votre chemin, vous devez le prendre sur le menton quand ils ne le font pas. Tout ce groupe remporte un » Danny « dans mon livre. Et si fier que mon colocataire @SiddKhoslaMusic le fera va nous remplacer avec Taylor ! »

Pourtant, l’absence de MMoore sur la liste des nominations a été l’une des plus grandes surprises des Emmy étant donné que ses co-stars ont constamment jailli de son jeu tout au long de la série.

En avril, Sterling K. Brown, qui jouait son fils adoptif Randall, a publié une vidéo Instagram demandant que le travail de Moore sur « This Is Us » soit célébré.

«Je veux que quiconque vote à l’Académie (TV), OK, quiconque a son mot à dire sur ce qui se passe, les créateurs de goût, et cetera, et cetera: Mandy Moore tue le jeu, fiston. Elle tue le jeu et elle mérite d’être reconnue », avait-il déclaré à l’époque.

Malgré le doux sentiment, il semble que l’Académie de la télévision soit davantage liée à Jodie Comer (« Killing Eve »), Laura Linney (« Ozark »), Melanie Lynskey (« Yellowjackets »), Sandra Oh (« Killing Eve »), Reese Witherspoon (« The Morning Show ») et Zendaya (« Euphoria ») qui ont tous reçu des hochements de tête dans la catégorie dramatique.

Lié: