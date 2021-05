Mandy Moore dit qu’il est «  dévastateur  » que «  This Is Us  » touche à sa fin

Le comte Mandy Moore, parmi les nombreuses personnes écrasées, «This Is Us» s’apprête à signer.

NBC a annoncé plus tôt ce mois-ci le drame à succès se terminerait après sa sixième saison à venir. Moore, qui joue Rebecca Pearson dans la série, a déclaré que cela ne l’avait pas encore tout à fait frappée.

«Je ne pense pas que je suis émotionnellement prête à accepter que ce soit la fin», a-t-elle déclaré mardi à la 3e heure de 45secondes.fr. «Je sais que nous avons 18 autres épisodes. Nous n’avons pas encore commencé à tourner notre dernière saison, mais c’est le meilleur travail que j’ai jamais eu et le fait que je ne sois plus avec cette famille de travail, c’est dévastateur. C’est aussi déchirant pour nous. »

Moore a dépeint Rebecca, la matriarche de la famille Pearson, depuis la première de «This Is Us». NBC

Moore, qui a montré ses nouveaux cheveux blonds, dit qu’elle voulait croire que la série pourrait continuer, mais ce n’était pas dans les cartes à cause de la façon dont la série a été construite.

«J’espérais que quelque chose changerait d’une manière ou d’une autre, mais Dan Fogelman, notre créateur, a été très constant depuis le début que cette émission dure six saisons», a-t-elle déclaré. «Nous avons une histoire sur laquelle nous travaillons en quelque sorte, il est donc difficile de l’étirer de quelque manière que ce soit.»

Avant d’arriver à la dernière saison, les fans doivent terminer la cinquième saison en cours, qui se termine mardi soir. Moore dit que les téléspectateurs devraient être préparés à une surprise.

« Faites très attention et je pense qu’il y aura quelque chose dont les gens vont parler à la fin de l’épisode pour l’été jusqu’à ce que nous revenions pour la saison 6. Quelque chose se passe », dit-elle.

Moore, qui s’est inspirée du diagnostic de la maladie d’Alzheimer de son personnage en servant d’ambassadrice de la campagne Be Brain Powerful menée par l’organisation Us Against Alzheimer’s, est également occupée ces jours-ci en tant que mère à fils August, né en février.

Moore a rejoint les rangs des mères qui travaillent, revenant à l’ensemble «This Is Us» un mois après avoir accueilli le mois d’août. Elle a également posté une vidéo d’elle-même en train d’allaiter alors qu’elle était toujours maquillée en tant que version plus ancienne de Rebecca.

Pour elle, c’est le rôle d’une vie.

«Il est le meilleur», dit-elle. «C’est comme si tout était en Technicolor. C’est la plus grande chose que j’ai jamais eu la chance de faire. C’est un petit gars si gentil et aimant. Nous passons le meilleur moment de notre vie. »