Mando revient et toutes les surprises du nouvel épisode du Livre de Boba Fett

Le nouvel épisode du Livre de Boba Fett est plein de surprises pour les fans de Star Wars qui ne manqueront pas de s’enthousiasmer pour cette entrée dans la série. Épingle de sûreté!

C’est mercredi et Disney+ a présenté un nouvel épisode de Le livre de Boba Fett. Cette fois pleine de surprises pour les fans de guerres des étoiles. On avait déjà vu dans l’entrée précédente de l’émission le retour de Commander et comment il a obtenu un nouveau véhicule, dans ce cas un chasseur Naboo, ces navires qui sont devenus si populaires en La menace fantôme. À présent, Commander part à la recherche de grog pour vous offrir un cadeau spécial.

Pendant ce temps, le petit bonhomme s’entraîne avec Luke Skywalker qui lui parle de Yoda. Le chevalier Jedi lui dit que son ancien maître lui a appris que « la taille n’a pas d’importance ». Mando arrive sur la planète où ils se trouvent et croise R2D2 et quelques bots qui construisent ce qui sera le académie jedi de Luc. Il apparaît alors Ahsoka Tano avoir une conversation importante avec le Mandalorien.

Beaucoup de surprises dans Le Livre de Boba Fett

Ahsoka dit à Mando qu’il manque à Grogu mais que ce ne sera pas bon pour leur entraînement s’ils se voient. Alors le Mandalorien laisse un cadeau à son ami. Il retourne à Tatooine. Ahsoka dit à Luke que Grogu « Il ressemble beaucoup à son père » et que Skywalker doit « faites confiance à votre instinct » lors de la formation du petit.

Tatooine se prépare à une guerre imminente entre Boba Fett et le Syndicat Pyke. Le chasseur de primes compte dans ses rangs le Wookiee Krrsantan, Mando, Fennec Shand et le Modifié. Cependant, ils ont besoin de plus de membres pour faire face à la menace qui les attend dans les sables chauds des deux soleils. Mando demande au maréchal Cobb Vanth et à son peuple de l’aider à rejoindre les rangs de Boba.

Cependant, il semble que le Pyke Syndicate soit « en faisant les devoirs » et est prêt pour ce qui est à venir. Apparemment, ils ont engagé les services du dangereux chasseur de primes Cad Fléau, qui a travaillé dans le passé pour les séparatistes et les Hutts. Ce personnage a de grandes capacités et est capable d’affronter seul un Jedi. Sur Tatooine, éliminez Marshall Vanth après l’avoir averti de ne pas rejoindre Boba Fett.

Un autre hit du Pyke Syndicate ? Par un attentat terroriste, il fait exploser les affaires de Garsa Fwip prenant la vie de centaines de personnages qui se trouvaient à cet endroit. Il semble que Boba Fett Il aura de gros problèmes face à ce groupe qui l’a précédé dans les actions de guerre et qui est sur le point de reprendre possession de Tatooine.

Pendant ce temps, Luke montre le sabre laser de Grogu Yoda et lui dit qu’il peut appartenir au petit garçon, mais il doit d’abord faire un choix, entre le cadeau que Mando lui a laissé, qui est une armure spéciale, et l’arme Jedi. Le garçon a un choix difficile devant lui car cela signifie qu’il ne reverra peut-être plus jamais le Mandalorien.

