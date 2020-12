Mandip Gill est totalement là pour une romance queer entre Yaz et le docteur

Docteur Who La star Mandip Gill a donné un nouvel espoir aux expéditeurs de «Thasmin» en répondant aux rumeurs sur une histoire d’amour entre Yaz et le treizième docteur.

Le personnage de Gill, Yasmin Khan, voyage avec le Time Lord depuis ses débuts dans la série 11, aux côtés de Graham O’Brien de Bradley Walsh et de Ryan Sinclair de Tosin Cole. Au cours des deux dernières saisons, la série a laissé entendre que Yaz pourrait être bisexuel, lançant des centaines de fanfics pleins d’espoir.

Mandip Gill a finalement abordé la spéculation avant la «Révolution des Daleks» spéciale du Nouvel An, suggérant qu’elle ne ferait certainement pas obstacle à une relation entre les deux.

«Moi et le docteur? J’adore ça », a-t-elle dit SFX (via Radio Times). «Le fan art est juste là-bas. C’est bon, non? Vous voulez un personnage et un scénario, [and] même si ce scénario n’était pas là, vous voulez que les gens en parlent.

«Je ne veux pas que ça reste juste à l’écran, je veux que les gens s’y reconnaissent ou aient vu quelque chose dans nos deux personnages qui, selon eux, pourrait faire un voyage différent. Alors pour moi, je suis là pour ça.

Avec le départ de Graham et Ryan Docteur Who dans la spéciale à venir, il semble que Yaz ira en solo avec le docteur, ce qui laisserait de nombreuses opportunités à leur amitié de se développer en quelque chose de plus.

Même la mère de Yaz a découvert une certaine chimie entre les deux, et elle les a directement défiés à ce sujet dans «Arachnids in the UK» de la série 11.

«Ce n’est pas une question difficile… est-ce que vous vous voyez tous les deux?» elle a demandé. Le Docteur a répondu aussi évasivement que prévu, mais Gill n’a pas exclu cette possibilité.

«Je ne dis pas que ça arrive ou que ça n’arrive pas», taquina-t-elle.

Mais si cela arrivait, elle n’aurait qu’une seule demande pour le Docteur: qu’elle «baigne ses lèvres, car je prends vraiment bien soin des miennes. Ne laissez pas cela être votre titre – elle recevra beaucoup d’huile pour les lèvres!