MAN TGX obtient des résultats positifs dans les tests comparatifs européens

MAN TGX a obtenu des résultats positifs dans les deux principaux tests de camions européens: European Truck Challenge et Euro Truck Test. Le modèle MAN a réussi avec distinction certains des principaux critères d’évaluation, à savoir les coûts d’exploitation et la consommation de carburant.

Le MAN TGX de nouvelle génération a obtenu des résultats positifs lors des tests comparatifs réalisés par la presse spécialisée européenne. Dans l’European Truck Challenge, le MAN TGX 18.510 a obtenu une excellente deuxième place, juste derrière le Scania 540 S.

Cependant, dans le critère des coûts d’exploitation – l’une des principales catégories du test – le camion de la marque munichoise a même obtenu la première place, avec 73,2 centimes par kilomètre, battant, dans ce chapitre, le modèle de la marque suédoise, la Mercedes – Benz Actros 1853 et le DAF XF 530.

En revanche, la consommation de 28,1 l / 100 km du MAN TGX 18.510 était quasiment au même niveau que le premier classé, le Scania 540 S, qui enregistrait en moyenne 28,0 l / 100 km. En conjonction avec les meilleures évaluations en matière d’assistance à la conduite, de fonctionnalité du véhicule, d’intérieur et d’aire de repos, le camion MAN a atteint une excellente deuxième position dans cette comparaison.

Lancé dans le monde entier en février de l’année dernière, le MAN TGX a remporté plusieurs succès. Le MAN TGX 18.430 a obtenu le meilleur résultat à l’Euro Truck Test 2020, surpassant le Scania et le Mercedes-Benz Actros, grâce à sa consommation de 23,41 l / 100 km et le meilleur score dans l’évaluation du conducteur.

«Ce sont des résultats de test surprenants qui montrent clairement que notre nouveau MAN est le meilleur en termes d’économies et de coûts d’exploitation – mais aussi en termes de confort du conducteur et de facilité d’utilisation», commente Andreas Tostmann, PDG de MAN Truck & Bus.

Tests de référence comparatifs

Tenue pour la septième fois en 2020, la Défi européen du camion (ETC) est organisé par le magazine spécialisé allemand «KFZ-Anzeiger», en coopération avec d’autres publications européennes. La piste d’essai, située dans le sud de la Basse-Saxe et longue d’environ 188 kilomètres, va de Bockenem dans le Harz à Hannoversch Münden / Stauffenberg et vice versa. Des semi-remorques d’une puissance d’environ 500 ch et 2500 Nm de couple ont participé à l’ETC 2020.

L’Euro Truck Test, quant à lui, a eu sa première édition en 2006, organisée par les magazines allemands spécialisés allemands «Trucker» et «Verkehrsrundschau», et a la participation d’autres magazines spécialisés européens.

La piste d’essai s’étend sur 342,8 kilomètres au nord de Munich et via Ratisbonne, Nuremberg et Ingolstadt, entre autres. Comme particularité, un véhicule de référence est utilisé pour les mesures de consommation ETT. Cela permet de prendre en compte différentes conditions climatiques au cours des essais individuels, ce qui permet une comparaison équitable des véhicules d’essai. À l’ETT 2020, l’accent était mis sur les tracteurs semi-remorques d’une puissance d’un peu plus de 400 ch.

