Man Tgx élu «camion International De L'année 2021»

Le prix du «camion international de l’année» est à nouveau décerné en Allemagne, le nouveau MAN TGX succédant au Mercedes-Benz Actros. Confort de conduite, conditions de travail et de vie, sécurité, efficacité, connectivité et services innovants sont les éléments qui ont contribué à l’attribution du titre au MAN TGX, au cours d’une année où la concurrence était également quasi inexistante.

Officiellement dévoilé dans la ville portuaire en février 2020, le MAN TGX a été conçu pour devenir l’une des références du transport routier long-courrier en termes de confort du conducteur, de consommation de carburant, de connectivité et d’interface homme-machine.

Le développement de la nouvelle gamme de camions MAN a pris en compte la contribution de 300 entreprises et 700 chauffeurs à leurs besoins pour le nouveau camion. Les ingénieurs de la marque allemande ont intégré les suggestions dans la conception de la nouvelle génération de camions.

La nouvelle gamme MAN TGX est préparée pour répondre aux besoins des entreprises en termes d’efficacité opérationnelle et de coûts, offrant une ergonomie unique sur le lieu de travail, une sécurité élevée et un environnement relaxant pendant les heures de repos.

L’évolution enregistrée dans le nouveau camion MAN a conduit le jury du prix «International Truck of the Year» à décerner le trophée 2021 au modèle TGX.

MAN TGX: Camion international de l’année 2021

Les juges ont reconnu que le nouveau MAN TGX était particulièrement avancé en termes de confort de conduite, de conditions de travail et de vie, de sécurité, de consommation de carburant, de connectivité, de services innovants et de philosophie de commande et d’affichage de l’opérateur.

Réduction de la consommation jusqu’à 8,2%

En plus de votre confort de conduite, le poste de travail du conducteur avec ses instruments de visualisation clairement agencés et entièrement numériques, ses fonctions de conduite intuitive et multimédia intégrées dans le nouveau volant multifonction généreusement réglable et la fonction de commande innovante des boutons rotatifs du Le système MAN SmartSelect a été des facteurs qui ont impressionné les membres du jury.

Les juges ont également évalué positivement les conditions de qualité de vie offertes par la nouvelle cabine.

Andreas Tostmann, directeur général de MAN Truck & Bus

Lors des essais de conduite, ils ont également été surpris par l’extraordinaire efficacité de la chaîne cinématique Euro 6d du nouveau MAN TGX, qui offre des économies de carburant allant jusqu’à 8,2% par rapport à la version précédente, couplée au raffinement aérodynamique de la conception du cabine et le régulateur de vitesse GPS MAN Efficient-Cruise, désormais encore plus anticipé.

MAN achève la rénovation de la nouvelle génération de camions

Le jury a également souligné le haut niveau de sécurité, qui, avec des fonctions telles que les systèmes de suivi de voie et de voie basés sur le radar, l’assistance au retour de voie et la conduite assistée dans les embouteillages, non seulement soulage le conducteur mais il contribue également de manière significative à la sécurité des autres usagers de la route.

Enfin, le nouveau MAN TGX a fait une impression particulièrement frappante auprès des experts ITOY grâce au haut degré de connectivité qu’apporte son architecture électronique, première du genre dans le secteur des véhicules utilitaires, et la gamme de services numériques associés à c’est.

