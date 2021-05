Man of Steel Trends alors que les fans défendent le film Superman contre la critique du «  manque de cœur  »

Récemment, Homme d’acier a été critiqué pour un manque de cœur perçu dans un article récent de Variety, et les fans du film Zack Snyder ne l’ont pas. Bien que l’article fasse l’éloge du casting et des «visuels époustouflants», il note également que le film «semble manquer de cœur associé au personnage emblématique». Une fois que le mot de cette critique particulière a commencé à se répandre sur Twitter, il ne fallut pas longtemps avant Homme d’acier a commencé à avoir des tendances avec des milliers de fans criant au scandale.

« Zack Snyder’s Homme d’acier fait que ma femme, mes garçons et moi sommes tombés amoureux de Superman (et des autres personnages de Lois à Pa Kent) », lit-on dans un tweet populaire.« J’ai grandi avec les vieux trucs de Superman et ce n’est pas pour moi. Je n’ai jamais ressenti de réponse ÉMOTIONNELLE au super-héros jusqu’à ce que je regarde #Superman de Cavill. «

L’homme d’acier de Zack Snyder a fait tomber ma femme, mes garçons et moi-même amoureux de Superman (et des autres personnages de Lois à Pa Kent). J’ai grandi avec les vieux trucs de Superman et ce n’est pas pour moi. Je n’ai jamais ressenti de réponse ÉMOTIONNELLE au super-héros jusqu’à ce que je regarde Cavill’s #Superman. – Richie Castaldo (@richiecastaldo) 23 mai 2021

« Homme d’acier est tendance? Fantastique « , dit quelqu’un d’autre. » Certainement un favori de tous les temps. Un tel film réfléchi. Ce qui est vraiment génial Zack Snyder est qu’il y a beaucoup de temps passé à prioriser l’émotion humaine + l’expérience au lieu de l’intrigue après l’intrigue. Je ne sais pas. »

Man of Steel est à la mode? Fantastique. Certainement un favori de tous les temps. Un tel film réfléchi. Ce qui est vraiment génial à propos de Zack Snyder, c’est qu’il y a beaucoup de temps passé à prioriser l’émotion humaine + l’expérience au lieu de l’intrigue après l’intrigue. je ne sais pas – ma’amowar (@MaAmowar) 23 mai 2021

Un autre tweet dit: « Idc ce que tout le monde dit, Homme d’acier est rempli de cœur. Je suis tombé amoureux de superman / DC et je suis entré dans la bande dessinée à cause de cela. Ce n’est pas parfait, aucun des films de Snyder ne l’est, mais c’est un sacré bon film quand même. «

Idc ce que tout le monde dit, Man of Steel est rempli de cœur Je suis tombé amoureux de Superman / DC et je suis entré dans la bande dessinée à cause de cela Ce n’est pas parfait, aucun des films de Snyder ne l’est, mais c’est un sacré bon film quand même ???? pic.twitter.com/vrMpC0TvBC – ???? Danny ???? (@_capeshit) 23 mai 2021

« Le fait que nous parlons encore de Homme d’acier, Huit ans après sa sortie, devrait être une indication suffisante de son impact culturel. le meilleur film de superman de tous les temps pour une raison », déclare un autre fan.

le fait que nous parlions toujours de MAN OF STEEL, 8 ans après sa sortie, devrait être une indication suffisante de son impact culturel. le meilleur film de superman de tous les temps pour une raison. pic.twitter.com/lt3bYP1cdF – dimitri (@dianaTHEEprince) 23 mai 2021

Un fan affirme: « Qui dit ça Homme d’acier n’est pas un grand film de Superman? Ça bascule! Zack Snyder nous a présenté une nouvelle version de Clark et nous a donné des larmes dans le processus. Je souris tellement et je pleure. J’adore le film de tout mon cœur. Les gens qui ne disent pas que c’est bien, vous vous trompez. «

Qui dit que Man Of Steel n’est pas un grand film de Superman? Ça bascule! Zack Snyder nous a présenté une nouvelle version de Clark et nous a donné des larmes dans le processus. Je souris tellement et je pleure. J’adore le film de tout mon cœur. Les gens qui ne disent pas que c’est bien, vous vous trompez. – TheJediBro (@bro_jedi) 23 mai 2021

Un autre fan a posté: « Homme d’acier est le plus grand film de Superman de tous les temps, le casting, l’équipe, les effets visuels, la partition et le méchant étaient parfaits. Je me fiche de ce que les gens disent, c’est le meilleur film de superman depuis 78 Superman. «

Man of Steel est le plus grand film de Superman de tous les temps, le casting, l’équipe, les effets visuels, la partition et le méchant étaient parfaits. Je me fiche de ce que les gens disent, c’est le meilleur film de superman depuis 78 Superman. – Rivière Delcambre (@delcambre_river) 23 mai 2021

« Quiconque prétend être un fan de Superman mais déteste Homme d’acier, ne comprend clairement pas du tout le film « , écrit un autre fan. » Préférez la version que vous aimez, c’est votre perogative. Mais juste parce que Homme d’acier ce n’est pas la version que vous préférez n’en fait pas un mauvais film. Bien au contraire. »

Quiconque prétend être un fan de Superman et qui déteste pourtant #Homme d’acier , ne comprend clairement pas du tout le film. Préférez la version que vous aimez, c’est votre prérogative. Mais ce n’est pas parce que Man of Steel n’est pas la version que vous préférez que c’est un mauvais film. Bien au contraire – Dawson Wiedrich (NIMW) (@ NIMW32) 23 mai 2021

Il y a beaucoup de Superman fans qui considèrent Henry Cavill comme leur incarnation préférée du personnage emblématique. Après avoir fait ses débuts dans le rôle de Homme d’acier, Cavill reprendrait le rôle dans les films croisés Batman v Superman: l’aube de la justice, Ligue de justice, et Justice League de Zack Snyder. Pas de suite complète à Homme d’acier jamais arrivé, et alors que Warner Bros.appuie sur le bouton de réinitialisation de Superman pour un nouveau redémarrage, certains fans ont fait campagne pour que le studio #RestoreTheSnyderVerse, ce qui pourrait inclure le retour de Cavill dans Homme d’acier 2.

Dans tous les cas, la course de Cavill en tant que Superman est peut-être terminée, mais il peut ensuite être vu dans la saison 2 de The Witcher, qui devrait arriver sur Netflix cette année. L’acteur vient également d’être choisi pour diriger le prochain Highlander redémarrer à partir de John Wick directeur de la série Chad Stahelski. Vous pouvez en voir beaucoup plus Homme d’acier fans louant le film sur Twitter. L’article qui a commencé tout cela peut être lu sur Variety.

Peuvent-ils JAMAIS se détendre sur l’homme de la calomnie d’acier?!? COMME LE FILM EST IMMACULÉ – hisoka no pico du snyderverse (@surrealsoulja) 23 mai 2021

Man of Steel est le meilleur film de superman et de super-héros solo de tous les temps et je pensais ce que j’ai dit pic.twitter.com/b9DYRsk5Ht – ??????????????????????? ???????? ??????????????????????????? (@ Itssan17) 23 mai 2021

Ouais c’est ridicule. Ce n’est pas parce qu’un écrivain pense qu’il n’a pas de cœur que cela en fait un fait. À mon avis, Man of Steel est un film phénoménal avec des tonnes de cœur. pic.twitter.com/4x5GxlqNsx – Dave Smith (@ DaveTheMovieGu2) 23 mai 2021

Man of Steel est à la mode pour une raison sur laquelle, s’il y a plusieurs années, j’aurais publié un article de 15 paragraphes. Je grince à ça. Maintenant, tout ce que je vais dire, c’est que je ne l’entendrai pas. Man of Steel est le plus grand film de super-héros que j’ai jamais vu. – Mattie (@matfishsoftware) 23 mai 2021

Je ne suis même pas un fan de Superman et tous ses films sont meh mais Man Of Steel est le meilleur, ce sont des faits – Jace manque sambucky || TAEMIN A DE NOUVEAU (@gxlad_) 23 mai 2021

Sujets: Man of Steel, Superman