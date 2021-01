Man of Steel IMAX Remaster vaut le coup d’œil selon l’opinion de Zack Snyder

UNE Homme d’acier Le remaster IMAX n’est pas hors de propos selon le réalisateur Zack Snyder. Le cinéaste nous a présenté ce que nous appelons maintenant le DCEU en 2013 avec le film solo de Superman, mettant en vedette Henry Cavill en tant que super-héros bien-aimé. Maintenant, près de huit ans plus tard, Snyder pense qu’il est peut-être temps de revoir le film et de le mettre à jour.

Zack Snyder termine actuellement le « Snyder Cut » de Ligue de justice, qui devrait sortir sur HBO Max plus tard cette année en tant que mini-série en quatre parties. Non seulement cela, mais le cinéaste travaille également actuellement sur une nouvelle version de Batman v Superman: l’aube de la justice, remasterisé pour IMAX. Lors d’une récente interview, on a demandé à Snyder de faire la même chose pour Homme d’acier à un moment donné. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Je pense que ça vaut le coup d’œil, il a probablement besoin d’un remaster. Cela fait un moment que nous ne l’avons pas regardé. »

Faire un remaster IMAX pour Homme d’acier ne serait pas aussi vaste que ce qui est fait pour Zack Snyder Ligue de justice. C’est un investissement de 70 millions de dollars. Ce qui est proposé, c’est de parcourir le film et de restaurer le rapport hauteur / largeur IMAX. Cela peut également entraîner des modifications, mais ce ne serait pas une entreprise à gros budget. Parlant plus loin, Snyder a expliqué comment le BvS remaster est venu pour être.

« BvS ​​s’est produit parce que nous avions remarqué qu’il y avait une erreur de couleur dans l’une des sorties de Batman v Superman. Nous venons de l’examiner et je me suis dit: ‘Hé, que s’est-il passé?’ Je suppose que c’est un snafu technique, mais je me suis dit: « C’est une excellente occasion pour nous de revenir en arrière et de le réparer et de faire la sortie IMAX et de laisser tout le monde voir chaque élément, voir le film entier. »

Homme d’acier Pour la première fois en salles à l’été 2013. C’était une période radicalement différente pour DC Films et le paysage des films de super-héros en général. Le retour du chevalier noir était sorti l’année précédente, clôturant la trilogie Batman de Christopher Nolan. Warner Bros.a alors décidé de donner à Superman un nouveau film solo qui ouvrirait finalement la voie à un univers partagé, quelque chose qui pourrait, espérons-le, refléter ce que Disney avait accompli avec l’univers cinématographique Marvel. La route était un peu rocailleuse sur ce front, du moins pour commencer.

Le film a rencontré une réponse critique quelque peu mitigée à son arrivée, gagnant finalement 668 millions de dollars au box-office mondial. Puis vint Batman v Superman: l’aube de la justice, qui a amené Bruce Wayne de Ben Affleck dans le giron. Ligue de justice bientôt suivi et le drame qui l’accompagnait. Dans les années qui ont suivi, le studio est en grande partie passé du « Snyderverse », bien que certains fans aient appelé à un retour à cette version de la franchise. Zack Snyder’s Ligue de justice devrait faire ses débuts en mars. Vous pouvez consulter l’interview complète de la chaîne YouTube ComicBook Debate.

