Man of Steel est né de Writer’s Block sur le tournage de The Dark Knight Rises

Pour les films de bandes dessinées, la fin des années 2000 fut en quelque sorte un tournant pour les plus grands noms du genre, avec la naissance du MCU, de Christopher Nolan Chevalier noir trilogie et celle de Zack Snyder Homme d’acier tout changeant le paysage du grand blockbuster de super-héros pour une génération à venir. Alors que Marvel a entrepris de créer son univers de films interconnectés dès le départ, Nolan’s Chevalier noir les films ont essentiellement lancé un univers DC en quelque sorte, et dans une nouvelle interview avec le scénariste David S Goyer, il semblerait que Homme d’acier est né principalement grâce à un épisode de bloc d’écrivains tout en achevant le travail sur Le chevalier noir se lève.

S’adressant au Hollywood Reporter, Goyer a parlé de son temps à travailler sur Homme d’acier et a raconté comment lui et Nolan ont heurté un mur du film Batman, qui les a vu passer à autre chose – Superman.

« Quand Chris et moi nous battions Le chevalier noir se lève, nous avons rencontré quelques problèmes au milieu du film. C’était un certain nombre de choses: comment Bruce allait vaincre Bane, comment il allait s’échapper de la fosse et l’interrupteur révélait – que l’enfant était en fait Talia. Chris et moi venons de nous heurter à un mur, et Chris a suggéré que nous fassions une pause d’une semaine et posions nos crayons. C’est contre-intuitif, parce que vous pensez que vous devez continuer. Mais souvent, lorsque vous avez le blocage de l’écrivain, il est préférable de simplement s’éloigner, de faire quelque chose de complètement différent et d’espérer simplement que votre subconscient viendra à la rescousse. »

« Ce qui s’est passé pendant cette semaine [off] est-ce que j’ai fini par relire les premières années d’Action Comics et écrire une page de deux pages pour un film de Superman. Alors quand nous sommes revenus, Chris a dit : « Eh bien, avez-vous des idées ? » Et j’ai dit : ‘J’ai ce film de Superman qui n’a rien à voir avec Le chevalier noir se lève.’ C’est comme ça Homme d’acier arrivé. Nous avons fini par le présenter à Warner Bros. et à le faire fonctionner. »

Lorsque vous considérez Homme d’acier aux côtés de Batman commence, il y a beaucoup de similitudes. Pendant que David S. Goyer est heureux de croire qu’il a été conduit au film Superman comme un moyen de se débarrasser de l’énigme de la finale de Batman, l’histoire non linéaire de Homme d’acier, qui patche le récit de son passé avec le présent, ce qui est plus ou moins le chemin Batman commence a lancé le passage de Christian Bale dans le capot.

De nombreux fans de ces films ont souvent souligné le sentiment qu’il y avait un lien entre les deux franchises DC et que c’était presque comme s’il y avait quelque chose d’écrit dans le tissu même des films que les personnages se dirigeaient vers une réunion à l’écran. Si seulement cela avait existé, il y aurait peut-être eu moins d’années discordantes et incohérentes dans le monde DC que nous avons endurées jusqu’à ce qu’ils commencent à tirer un peu plus les ficelles et à ramener une sorte de véritable connexion entre leurs Ligue des justiciers personnages. Cette histoire est née d’une interview au Hollywood Reporter.