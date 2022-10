Man of Steel 2 serait en développement chez Warner Bros. Discovery

Les fans de DC peuvent se réjouir en tant que Homme d’acier La suite serait en cours de développement, selon The Hollywood Reporter. Cela fait cinq longues années qu’Henry Cavill n’a pas joué à Superman, remontant à 2017 avec Ligue des Justiciers. Les fans ne savaient pas si l’acteur reviendrait au rôle après le changement de direction avec le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, mais il semble que la société veuille davantage du portrait de Cavill.





L’acteur de 39 ans a commencé à jouer le dernier fils de Krypton en 2013 avec Homme d’acier avant de reprendre son rôle dans Batman v Superman : L’aube de la justice. Selon le rapport THR, Warner Bros. Pictures dirige Michael De Luca et Pam Abdy veut en savoir plus sur le personnage. Leur « désir intense » de voir Cavill revenir a conduit à un projet qui « serait essentiellement Homme d’acier 2« , produit par Charles Roven. Selon THR, l’équipe est actuellement à la recherche d’écrivains pour écrire le scénario, avec Christopher McQuarrie en tête de liste.

McQuarrie collabore fréquemment avec Tom Cruise, écrivant et réalisant le Mission impossible films commençant par Nation voyou en 2015. De plus, il a travaillé sur Bord de demain, La momieet Jack Reach. Malheureusement, l’équipe de Warner Bros. Discovery ne sait pas si elle peut débarquer McQuarrie, car il travaille actuellement sur les deux prochains Mission impossible versements. Il s’agirait de retrouvailles entre le scénariste et Cavill, puisque l’acteur est apparu face à Cruise dans Mission : Impossible – Fallout. Les fans seront probablement satisfaits de celui qui écrit Homme d’acier 2alors que le public attend une suite solo directe depuis près d’une décennie.





Dwayne Johnson a ses propres plans pour Superman

Avertissement de spoiler: Spoilers MAJEURS pour Black Adam Ahead

Pourtant Adam noir n’a pas encore été publié, les nouvelles entourant la scène post-crédit ont été révélées. Le récent rapport de THR plonge dans ce qui s’est passé dans les coulisses pour donner vie au camée et comment Dwayne Johnson était l’homme responsable. Au cours des dernières semaines, l’acteur a exprimé son souhait de ramener Superman sur grand écran, de préférence dans une bataille entre son personnage, Black Adam, et l’homme d’acier. Johnson a essentiellement révélé le camée « surprise », avec des initiés de THR suggérant que c’est un moyen de ramener le personnage et d’augmenter les ventes au box-office.

Selon le rapport, Cavill n’était pas dans les plans initiaux pour Adam noir mais a été ajouté dans une série de reprises. Bien que la scène ait été coupée à un moment donné, Johnson a parlé avec De Luca et Abdy, renvoyant finalement le camée au montage final. La scène a été tournée mi-septembre après d’intenses négociations. Le directeur de DC Films, Walter Hamada, voulait initialement rompre avec l’ère Zack Snyder du DCEU et aurait lancé un Black Superman, qui serait une histoire de plusieurs décennies avant que Johnson ne gagne les dirigeants avec le retour de Cavill.

Les ventilateurs verront l’équilibre de puissance et l’expansion du courant continu lorsque Adam noir arrive dans les salles le 21 octobre. Bien sûr, le public attendra avec impatience l’éventuelle Homme d’acier 2 nouvelles tant que le développement se poursuit.