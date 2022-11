Man of Steel 2, comment l’intrigue du film pourrait-elle être

Bandes dessinées DC

Warner Bros. développe la deuxième partie de Man of Steel avec Henry Cavill dans le rôle de Superman et dans Spoiler nous anticipons l’intrigue de la suite.

©IMDBSuperman

Homme d’acier montré à Superman face au général Zod et à d’autres méchants tous de la planète Krypton. Plus tard, l’homme d’acier a affronté Batman et Doomsday dans Superman contre Batman : L’aube de la justice pour ensuite combattre Steppenwolf dans Ligue des Justiciers et découvrez que Darkseid est une véritable menace pour la Terre. Enfin il avait pour tâche, au sein de la Univers étendu DCtenez le puissant Black Adam à distance.

Il y a quelques jours, nous avons appris que Découverte Warner travaille sur la suite Homme d’acier comme le veut l’homme fort de la société de production, David Zaslavqu’il était proposé de renvoyer à Superman aux gros plans et a déjà commencé cette tâche grâce à un camée tant attendu du super-héros dans le film Adam noir Protagonisée par Dwayne Johnsonun autre nom propre qui s’est imposé pour que Henry Cavill retour au DCEU.

Qui pourrait être l’antagoniste de Homme d’acier 2? L’une des possibilités qui sonne le plus sur Internet est Brainiac, un méchant qui a eu de nombreuses versions au fil du temps, mais la plus intéressante dans ce cas est peut-être celle dans laquelle le personnage est un ordinateur kryptonien qui collecte des informations de l’univers et devient conscient de lui-même. Le méchant construit un corps puissant et détourne la ville kryptonienne de Kandor parmi d’autres « prix » que vous acquérez au fil des ans.

De nombreux méchants peuvent apparaître dans Man of Steel 2

Brainiac il est super intelligent et une véritable menace pour Superman et les habitants de la Terre. Il a la capacité d’affronter l’homme d’acier et cherche à nouer un partenariat avec un autre méchant bien connu du jeu. Univers étendu DC qui n’aura sûrement aucun scrupule à trahir sa propre planète pour voir Superman vaincu :Lex Luthor!

D’un autre côté, Apokolips pourrait envoyer un autre méchant pour vaincre le héros le plus puissant de la Terre. Ainsi, l’une des personnes ciblées pour cette tâche peut certainement être kalibakle fils de Darkseid, qui a une force physique énorme et est également un défi majeur pour Clark Kent en matière de combat au corps à corps. De plus, cet affrontement pourrait être le préambule d’une invasion à grande échelle de la planète noire dans une guerre inégale contre les forces terrestres qui auront besoin du Ligue des Justiciers pour survivre.

Une autre alternative est le duel qui a été soulevé dans la dernière bande du Univers étendu DC avec Adam noir jouer le méchant dans la suite de Homme d’acier. Le combat entre ces personnages est un spectacle à voir, après tout, Dwayne Johnson assuré que son personnage est arrivé pour « changer la hiérarchie du pouvoir » au sein de la marque et faire partie de cette suite tant attendue est un pas dans cette direction.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂