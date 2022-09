Man-Bull et El Aguila : Qui sont les nouveaux personnages de She-Hulk : Avocat Marvel ?

Alors que les téléspectateurs attendent toujours l’arrivée de Daredevil dans l’univers cinématographique Marvel après le bref teasing de l’épisode 5 (et ça approche, l’équipe du duo a déjà été teasée dans un clip exclusif diffusé à J23 2022), l’épisode de cette semaine de She-Hulk : avocate a présenté un super méchant qui est étroitement lié à l’homme sans peur dans Marvel Comics. Parmi toute une série de méchants excentriques présentés dans l’épisode 7, « The Retreat », se trouvaient Man-Bull et son partenaire dans le crime et peut-être dans la vie El Águila.





Dans le dernier épisode de She-Hulk : avocate, Jennifer Walters (Tatiana Maslany) se retrouve à Summer Twilights, la retraite d’Emil Blonsky (Tim Roth). Maintenant en liberté conditionnelle, Blonsky va plus que bien : il a créé un grand centre de rééducation pour que les ex-super-méchants puissent parler ouvertement de leurs sentiments et se soutenir mutuellement pour dépasser la colère. Actuellement, Wrecker (yup, le mec du Wrecking Crew), Saracen (peut-être un vampire), Porcupine (un homme en costume, mais c’est un super costume), Man-Bull (une expérience scientifique mal tourné), et son partenaire El Águila (qui a fait quelques matadors légers à l’université).

De tous les personnages de Marvel Comics introduits dans l’épisode 7, l’un des plus grands changements a été la relation entre Man-Bull et El Águila, qui n’ont aucun lien réel dans la continuité des bandes dessinées mais pourraient être mariés dans le MCU (ce n’est vraiment pas clair, même Jen est confus). Man-Bull, joué par Nathan Hurd (Légion, Élémentaire), qui a fait ses débuts en direct dans « The Retreat », est un super-vilain de métier dans la bande dessinée. Apparu pour la première fois dans Marvel Comics en 1971 Casse-cou # 78 par Gerry Conway, Gene Colan, Tom Palmer et Sam Rosen, Man-Bull n’a pas choisi d’être un cobaye pour le sérum qui l’a transformé en minotaure, mais cela l’a finalement rendu fou de toute façon. Il a croisé Hulk, She-Hulk et Punisher au fil des ans, pour n’en nommer que quelques-uns, et a même eu ses propres méta-aventures.





Qui est El Águila ?

L’épisode 7 a également présenté aux fans de MCU le partenaire de Man-Bull, El Águila, interprété par Joseph Castillo-Midyett (L’égaliseur, Craindre le mort-vivant), qui est réellement une mutante. Dans Marvel Comics, El Águila, alias The Eagle, est connu pour être un héros pour les défavorisés, affrontant le crime avec une épée capable de tirer de l’électricité. Il a été introduit pour la première fois en Power Man et Iron Fist # 58 par Mary Jo Duffy, Trevor Von Eeden, Dan Green, D. Albers et G. Roussos, mais a perdu ses pouvoirs dans M-Day et n’est plus apparu dans la continuité comique depuis.