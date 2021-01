Maman trouve un enfant perdu à l’aide de ce truc Genius TikTok

Rien ne fait tourner l’estomac d’un parent autant que de perdre de vue son enfant dans un lieu public.

Même les parents les plus attentifs sauront que les jeunes enfants ont un moyen de sortir de votre vue aux pires moments. Mais heureusement pour cette maman néo-zélandaise, un hack TikTok a sauvé la journée où son enfant a disparu dans un grand magasin.

La femme faisait du shopping avec son fils de 2 ans dans un Kmart lorsqu’elle a réalisé que son fils n’était plus à ses côtés.

Dans un article sur Facebook sur l’épreuve, elle a décrit la perte de vue de son fils Nathan comme les «10 minutes les plus effrayantes de ma vie».

Elle a envoyé un ami regarder dans la zone du magasin où elle avait vu son fils pour la dernière fois et a rapidement commencé à fouiller dans les étagères à vêtements et les allées dans l’espoir que son fils se cachait à proximité.

Elle appelait son nom et cherchait, comme n’importe qui le ferait dans sa situation, mais se souvint rapidement d’une vidéo TikTok qu’elle avait vue qui offrait une méthode de recherche plus efficace.

Parlant de l’improbable piratage parental, elle a dit à ses amis Facebook: «Si votre enfant disparaît, vissez les regards et commencez à appeler sa description.

Elle a dit qu’elle retenait ses larmes et essayait de rester concentrée en disant aux autres acheteurs:

« Il me manque un petit garçon, il porte une chemise jaune et a les cheveux bruns. Il a 2 ans et il s’appelle Nathan. »

Au lieu d’essayer de fouiller seule dans le magasin, elle a fait appel à des inconnus. «Le changement chez tout le monde était instantané», a-t-elle déclaré, «j’avais chaque adulte autour de moi en alerte. Ils ont tous mis de côté ce qu’ils regardaient et ont aussi commencé à chercher », a-t-elle expliqué.

Quelques instants plus tard, Nathan, 2 ans, a croisé un homme qui l’avait entendue crier et l’a alertée que son fils avait été retrouvé.

Elle dit que si elle n’avait pas utilisé le hack TikTok, « Nate l’aurait dépassé et il n’aurait pas cligné des yeux. »

Le hack TikTok est venu de Jess Martini, maman de trois enfants, qui réalise des vidéos de conseils parentaux sur l’application de partage de vidéos.

Dans une vidéo de novembre 2020, elle a souligné l’importance de susciter une agitation si vous vous retrouvez à chercher votre enfant en public. L’idée est que si les gens savent ce qu’il faut rechercher (c’est-à-dire des descripteurs: merde rouge, casquette de baseball noire, baskets lumineuses), ils repéreront plus facilement votre enfant.

De même, dans le pire des cas, si quelqu’un essaie d’emmener un enfant, s’il sait qu’il est plus à risque d’être repéré s’il entend un parent crier une description que d’autres personnes rechercheront plutôt qu’un simple Nom.

«Tout le monde sera en alerte, et si quelqu’un essaie de décoller avec votre enfant, cela réduira les chances qu’ils s’enfuient», explique Jess dans la vidéo.

Dans son message Facebook, la mère de Nathan a fait écho aux mots que Martini a partagés dans la vidéo en disant:

«À tous les parents là-bas, si votre enfant disparaît, ne cherchez pas en silence ou n’appelez pas simplement son nom. Criez fort et clair. Dites qu’ils sont manquants, donnez une description et répétez, répétez, répétez! «

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Elle est généraliste et s’intéresse au style de vie, au divertissement et aux sujets tendance.