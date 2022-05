Maman se demande si elle a tort de continuer à inviter l’ex de son fils à des réceptions familiales

Une mère demande conseil après avoir refusé d’arrêter d’inviter son ancienne belle-fille à des réceptions familiales alors que son fils ne voulait pas d’elle.

Postant sur le subreddit ‘AITA’ (Suis-je le trou **), la femme a expliqué que son fils, 44 ans, avait divorcé de sa femme, 43 ans, après avoir eu une liaison avec une femme plus jeune, 23 ans.

Le fils de la femme et son ex ont deux enfants ensemble, 12 et 6 ans, et son ex en a la garde complète, alors qu’il les a un week-end par mois.

« Il vient de se fiancer avec la femme avec qui il a eu une liaison et m’a dit que je n’avais plus le droit d’inviter son ex à des réceptions familiales car sa fiancée n’est pas à l’aise avec elle », a écrit la femme dans son article sur Reddit.

Elle a dit à son fils qu’elle n’arrêterait pas d’inviter son ancienne belle-fille car elle a la garde complète de leurs enfants.

Elle a ajouté qu’elle souhaitait pouvoir voir ses petits-enfants plus d’une fois par mois, ce qui est la seule fois où elle pourrait les voir si elle n’invitait jamais leur mère.

La femme a également expliqué qu’elle était essentiellement sa fille depuis vingt ans et que le divorce ne changera pas ce qu’elle ressent pour elle.

« Elle est en fait plus proche de la plupart des membres de la famille que lui, car c’est toujours elle qui nous tenait au courant des enfants, des sorties en famille prévues avec nous et même passait plus de temps avec nous que lui », a ajouté la femme. .

Son ancienne belle-fille n’a pas non plus de famille dans le pays, car toute sa famille vit loin, ce qui signifie qu’elle ne connaît la famille de la femme que depuis deux décennies.

« Je ne vais pas lui enlever ça parce que mon fils a décidé de la quitter », a-t-elle déclaré, ajoutant que son fils était en colère qu’elle n’arrête pas d’inviter son ex.

La femme a également reconnu qu’elle portait toujours sa propre colère et sa propre blessure à propos des actions de son fils envers son ex-femme et leurs enfants, affirmant qu’elle agissait peut-être simplement avec colère.

« Je veux seulement ajouter que mon ancien [daughter-in-law] n’est pas une mégère contrôlante ou abusive qui a poussé mon fils à tricher. »

« C’est un être humain adorable qui était aussi une très bonne épouse pour mon fils. Il a même admis qu’elle n’était absolument pas fautive, mais qu’il était « tombé amoureux de manière inattendue » lorsqu’il a rencontré sa nouvelle fiancée », a conclu la femme.

La plupart des personnes sous le post Reddit de la femme étaient d’accord pour dire qu’elle est NTA (Not The A ** hole) pour vouloir toujours inclure son ancienne belle-fille.

« Il est en train de divorcer. Vous ne l’êtes pas. Lui et sa fiancée peuvent agir comme des adultes pendant quelques heures pendant les réceptions familiales et être polis. L’ex peut faire de même. Puisque l’ex a la garde quasi totale des enfants, la couper signifierait couper vos petits-enfants. Ils ont assez vécu grâce à l’irresponsabilité de votre fils », a commenté un utilisateur.

Un autre utilisateur a commenté: « Je ne peux pas imaginer que ce soit confortable pour la mère de vos petits-enfants non plus et contrairement à la partenaire amoureuse, elle n’a pas choisi d’être dans cette situation. Les gens sont censés se sentir mal à l’aise de faire des choses merdiques. »

